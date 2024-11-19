Скоро збиватимуть "Шахеди"? Зеленський розповів про успіхи українських FPV-дронів

На фронті вони майже замінили артилерію

Українські FPV-дрони вже вміють збивати російські розвідувальні дрони. Вони фактично замінили на фронті артилерію, на найяріших ділянках вдається нищити до 90% російської техніки з їх використанням.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав 19 листопада у Верховній Раді під час презентації Плану стійкості. За його словами, планується, щоб українські FPV-дрони збивали і "Шахеди".

При цьому частину дронів на фронт постачає держава, а іншу половину — волонтери.

"Цього року ми вже виробили більш ніж 2,5 мільйона мінометних пострілів і снарядів до артилерії калібрів від 60 до 155 міліметрів. Нарощуємо це виробництво", — наголосив президент.

За його словами, наступного року Україна планує виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів, 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.

"Щодо ракетної програми багато хто вже запам’ятав українські "Нептуни". Але ми зробили ще "довгі Нептуни". Вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші ураження. Я пишаюся нашими українськими розробниками та виробниками ракет", — каже Зеленський.

Він зауважив, що бригадам у ЗСУ наступного року збільшать фінансування на самостійну закупівлю необхідних дронів. Бо вони швидше визначають та заповнюють свої потреби.

"Україна намагатиметься й надалі заохочувати виробників та окремих інноваторів до лідерства у галузі виробництва безпілотників, зокрема й FPV-дронів. Бо без цього буде складно витримати гонку технологій із Росією", — пояснив голова держави.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дрони Helsing, які пообіцяла Німеччина. Їх ще називають "Міні-Taurus".