Скоро будут сбивать "Шахеды"? Зеленский рассказал об успехах украинских FPV-дронов

На фронте они почти заменили артиллерию

Украинские FPV-дроны уже умеют сбивать российские разведывательные дроны. Они фактически заменили на фронте артиллерию, на самых горячих направлениях удается уничтожать до 90% российской техники с их использованием.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 19 ноября в Верховной Раде в ходе презентации Плана стойкости. По его словам, планируется, чтобы украинские FPV-дроны сбивали и "Шахеды".

При этом часть дронов на фронт снабжает государство, а другую половину — волонтеры.

"В этом году мы уже произвели более 2,5 миллиона минометных выстрелов и снарядов в артиллерию калибров от 60 до 155 миллиметров. Наращиваем это производство", — подчеркнул президент.

По его словам, в следующем году Украина планирует произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов, 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов.

"О ракетной программе многие уже запомнили украинские "Нептуны". Но мы сделали еще "длинные Нептуны". Уже само название говорит об их задачах. И уже есть первые результаты. Я горжусь нашими украинскими разработчиками и производителями ракет", — говорит Зеленский.

Он отметил, что бригадам в ВСУ в следующем году увеличат финансирование на самостоятельную закупку необходимых дронов. Они быстрее определяют и восполняют свои потребности.

"Украина будет пытаться и дальше поощрять производителей и отдельных инноваторов к лидерству в области производства беспилотников, в том числе и FPV-дронов. Потому что без этого будет сложно выдержать гонку технологий с Россией", — пояснил глава государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дронах Helsing, которые пообещала Германия. Их еще называют "Мини-Taurus".