Масована атака "шахедів" на Україну: у Києві та Запоріжжі працює ППО

Росіяни традиційно концентрують увагу на столиці, також під атакою Південь

В Україні ввечері 24 листопада у повітрі перебуває рекордна кількість російських ударних безпілотників. Попри численні збиття БПЛА, в небі все ще залишається до 40 дронів, які намагаються атакувати низку українських регіонів, в тому числі й Київ.

За даними моніторингових каналів, під загрозою атаки безпілотників – Житомирська, Вінницька, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області. Власний кореспондент "Телеграфу" із Запоріжжя повідомив про активну роботу мобільних вогневих груп та численні вибухи – звуки збиття дронів.

Також зазначається, що ворожі безпілотники концентруються на Київщині – готуються атакувати столицю, там зафіксували не менше шести дронів. Деякі БПЛА вже спробували налетіти на місто, над Києвом працює протиповітряна оборона, повідомили у КМВА.

"Увага! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – сказано у повідомленні.

Над Запоріжжям велика кількість ворожих безпілотників. Протиповітряна оборона працює, частина дронів летить "транзитом" на Дніпропетровську область. Місцеві канали пишуть, що деякі дрони – це "приманки", які не мають бойової частини та покликані відволікти увагу МВГ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у четвер, 21 листопада, в Україні після обіду оголосили масштабну повітряну тривогу через ймовірні пуски міжконтинентальної балістичної ракети. Монітори написали, що міжконтинентальна балістична ракета фіксується лише на підльоті.