Нова загроза від "шахедів": росіяни вдарили по Сумах дроном з дуже небезпечною начинкою (фото та відео)

Загинуло двоє людей

Зранку у п'ятницю, 22 листопада росіяни вдарили "шахедами" по місту Суми. Безпілотники були споряджені шрапнеллю.

Про це сказав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, пише "Суспільне" Він додав, що в Сумах ворог використав дрон зі шрапнеллю вперше.

"Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше", — сказав він.

Росіяни застосували для удару по місту безпілотник, начинений кулями, які під час його розриву розлетілися навкруги. Шрапнель призначена для ураження людей, а не будівель. "Суспільне" опублікувало фото постраждалого будинку, стіни якого буквально посічено шрапнеллю.

У ДСНС також опублікували фото та відео з місця прильоту. Рятувальники деблокували зі зруйнованого будинку двох постраждалих та передали їх медикам. За попередніми даними, загинули дві людини, ще 12 травмовано.

Нагадаємо, під час ранкової атаки в Сумах сталося два прильоти. Перший — це "шахед" зі шрапнеллю. Другий безпілотник був звичайним. "Суспільне" опублікувало фото з місця другого влучання.

Раніше "Телеграф", повідомляв, що ввечері 17 листопада росіяни вдарили по житловому мікрорайону Сум ракетою з касетним спорядженням. Загинули 11 людей, ще 89 отримали поранення.