Причина, через яку США надають Україні протипіхотні міни – це зміна російської тактики

США нададуть Силам оборони України багато протипіхотних мін американського виробництва в рамках оборонної допомоги – попри обурення так званих правозахисників. Україна буде використовувати ці міни тільки на власній території, до того ж буде надано різні варіанти мін, які з часом перестають бути небезпечними.

Про це сказала заступниця спікера міністра оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу 21 листопада. За її словами, ЗСУ будуть використовувати ці міни розсудливо.

"Українці дали нам свої запевнення, що вони збираються використовувати їх лише в Україні… Ми пропонуємо — різні варіанти типу мін. Я просто не збираюся вдаватися в додаткові подробиці", – сказала вона.

За словами Сінгх, причина, через яку США надають Україні протипіхотні міни – це зміна російської тактики, яку окупанти застосовують на полі бою. Росіяни майже відмовилися від масованих механізованих штурмів, натомість вони прокладають танкам шлях тілами великої маси піхотинців. Протипіхотні міни дозволять ЗСУ парирувати російську тактику.

"Росія змінила свою тактику. Отже, вони не ведуть штурм своїми механізованими силами", – резюмувала вона.

Нагадаємо, нещодавно чинний президент США Джозеф Байден попередньо схвалив постачання Україні американських протипіхотних мін, які можуть почати передавати у наступних пакетах допомоги. Це значно збільшить здатність України чинити опір наступаючим російським окупантам на фронті.

Також, як вже писав "Телеграф", чиновники чинного президента США Байдена планують якнайшвидше завершити переведення останніх шести мільярдів доларів допомоги Україні. Там побоюються, що обраний президент Дональд Трамп на догоду так званому "президенту" Росії в першу чергу зупинить виділення коштів на підтримку Києва.