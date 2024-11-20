Більше ліквідованих ворогів: Байден вже погодив постачання Україні протипіхотних мін, пишуть ЗМІ

Власні величезні радянські запаси протипіхотних мін Україна утилізовувала з 2005 року, коли приєдналася до Конвенції про заборону протипіхотних мін

Чинний президент США Джозеф Байден попередньо схвалив постачання Україні американських протипіхотних мін, які можуть почати передавати у наступних пакетах допомоги. Це значно збільшить здатність України чинити опір наступаючим російським окупантам на фронті.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post. Зазначається, що рішення про постачання мін було схвалено майже відразу після того, як США дозволили Україні бити по Росії ракетами ATACMS.

Як пише видання, питання доставки протипіхотних мін в Україну є доволі спірним питанням. Проблема у тому, що Україна, на відміну від США, є одним з понад 160 підписантів Конвенції про заборону протипіхотних мін – вона ратифікувала її у 2005 році та знищила більшість власних запасів мін. Вважається, що протипіхотні міни – це зброя невибіркової дії, яка може завдати довгострокової шкоди цивільному населенню.

Проте з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна потребує постачань протипіхотних мін. Росія, яка конвенцію не підписала, широко використовує протипіхотні міни аж до бомбардування снарядами дистанційного мінування населених пунктів. До цього додається стурбованість у Білому домі тим, що російські окупанти протягом останніх тижнів невпинно, хоча й потроху, просуваються вперед. Тому надання протипіхотних мін, яких в Армії США незліченна кількість – один із найкорисніших кроків, які може зробити адміністрація Байдена, щоб допомогти, вважають у Пентагоні.

Зазначається, що міни, які нададуть Україні – "непостійні". Це значить, що з часом міни самоліквідуються, або детонатор на них втрачає заряд батареї, що робить міни неактивними. Окрім цього, Київ зобов'язався не встановлювати міни у густозаселених районах. Також мінні загородження будуть виставлятися тільки на українській території.

"Росія атакує українські лінії на сході хвилями військ, не звертаючи уваги на втрати, які зазнають. Отже, українці, очевидно, зазнають втрат, і все більше міст і селищ ризикують впасти. Ці міни були створені спеціально для боротьби саме з цим. Коли вони використовуються спільно з іншими боєприпасами, які ми вже постачаємо Україні, передбачається, що вони сприятимуть ефективнішій обороні", – сказав виданню один з чиновників.

Байден прийняв це рішення попри обурення низки так званих "експертів" та спротив прихильників ліберальної "протимінної політики" у Білому домі. Попри високий ризик для мирного населення, успіхи Росії на полі бою вимагають нових способів допомогти Києву, особливо після того, як на виборах переміг Дональд Трамп. На тлі цього Байден відмовився від неофіційної політики США, яка забороняла передачу та встановлення американських протипіхотних мін будь-де, за винятком Корейського півострова.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", чиновники чинного президента США Байдена планують якнайшвидше завершити переведення останніх шести мільярдів доларів допомоги Україні. Там побоюються, що обраний президент Дональд Трамп на догоду так званому "президенту" Росії в першу чергу зупинить виділення коштів на підтримку Києва.

8 листопада у Пентагоні підтвердили, що Україна до моменту вступу на посаду Трампа отримає військову допомогу на усю суму, яка залишилася у розпорядженні адміністрації чинного президента Джозефа Байдена.