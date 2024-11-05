Непогана допомога: Австралія надасть Україні партію бойових катерів

Вартість пакета з катерами складе 14 мільйонів австралійських доларів

Австралія в рамках надання Україні військової допомоги передасть Силам оборони 14 високошвидкісних морських катерів. Вони допоможуть ЗСУ зміцнити морську та берегову оборону.

Про це сказано в офіційній заяві уряду Австралії. Зазначається, що катери будуть подаровані Україні, вартість пакета військової допомоги складе 14 мільйонів австралійських доларів.

"Австралія подарує Україні 14 катерів із жорстким корпусом, що підкреслить постійну прихильність уряду підтримці України в її захисті від незаконного вторгнення Росії… Ці морські катери австралійських сил оборони забезпечать швидкі та високоманеврені морські можливості для України", – сказано у повідомленні.

Тип катерів, які передаються, не розголошується. Втім, припускається, що це можуть бути катери Sentinel 830R – надувні човни з жорстким корпусом, які прекрасно підходять до виконання бойових завдань як у річкових водоймах, так і в морських акваторіях.

Зазначимо, раніше "Телеграф" писав, що українська діаспора в Австралії розчарована політикою австралійського уряду щодо передачі Україні списаної військової техніки та списаного військового обладнання. Замість того, щоб допомогти Україні воювати проти російських загарбників, віддаючи непотрібну австралійській армії стару техніку, уряд воліє розпродавати її на онлайн-аукціонах, або взагалі списувати на металолом.

Окрім цього, українська громада в Австралії досі розлючена через відмову уряду країни передати Збройним силам України списані багатоцільові вертольоти MRH-90 Taipan. Попри вимогу громади, уряд поспіхом утилізував вертольоти, бажаючи заробити на них грошей – та не дав волонтерам можливості відновити машини, які все ще можна було б використати.