Неплохая помощь: Австралия предоставит Украине партию боевых катеров

Стоимость пакета с катерами составит 14 миллионов австралийских долларов.

Австралия в рамках предоставления Украине военной помощи передаст Силам обороны 14 высокоскоростных морских катеров. Они помогут ВСУ укрепить морскую и береговую оборону.

Об этом говорится в официальном заявлении правительства Австралии. Отмечается, что катера будут подарены Украине, стоимость пакета военной помощи составит 14 миллионов австралийских долларов.

"Австралия подарит Украине 14 катеров с жестким корпусом, что подчеркнет постоянную приверженность правительства поддержке Украины в ее защите от незаконного вторжения России… Эти морские катера австралийских сил обороны обеспечат быстрые и высокоманевренные морские возможности для Украины", — сказал сообщении.

Тип передаваемых катеров не разглашается. Впрочем, предполагается, что это могут быть катера Sentinel 830R – надувные лодки с жестким корпусом, прекрасно подходящие к выполнению боевых задач как в речных водоемах, так и в морских акваториях.

Отметим, что ранее "Телеграф" писал, что украинская диаспора в Австралии разочарована политикой австралийского правительства относительно передачи Украине списанной военной техники и списанного военного оборудования. Вместо того чтобы помочь Украине воевать против российских захватчиков, отдавая ненужную австралийской армии подержанную технику, правительство предпочитает распродавать ее на онлайн-аукционах или вообще списывать на металлолом.

Кроме этого, украинская община в Австралии до сих пор разъярена из-за отказа правительства страны передать Вооруженным силам Украины списанные многоцелевые вертолеты MRH-90 Taipan. Несмотря на требование общины, правительство спешно утилизировало вертолеты, желая заработать на них денег – и не дало волонтерам возможности восстановить машины, которые все еще можно было бы использовать.