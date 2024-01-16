Пошли на слом, а не в Украину: насколько были бы ценны вертолеты Taipan из Австралии

Вертолет мог бы быть полезен ВСУ, но с рядом ограничений

Пока для желающих помочь армии украинцев организовали курсы по сборке FPV-дронов, Австралия направила на утилизацию 45 вертолетов, которые у нее просил Киев. Речь идет о вертолетах Taipan.

Об этом сообщает австралийский телеканал ABC News, хотя Украина хотела получить их для усиления своей авиации. Сами вертолеты Taipan не используются австралийскими ВВС после инцидента во время учений в Квинсленде, когда вертолет MHR90 разбился и в результате погибли четверо военных.

Вертолеты Taipan, названные в честь смертельно ядовитой змеи, обитающей в Австралии, являются местной версией многоцелевого вертолета NHI NH90, разработанного совместно Францией и Германией в 1990-2000 годы. Окончательно воздушное судно было готово в 2011 году, то есть, его можно считать одним из новейших в мире. Однако впоследствии выяснилось о его серьезных проблемах, из-за чего Португалия и Норвегия отказались от поставок воздушной техники.

Что касается предназначения NHI NH90, то создавался он главным образом как вертолет для борьбы с кораблями и подводными лодками, а также как транспортно-десантный. Такое ограниченное тактическое предназначение "Тайпанов" не делает его универсальной воздушной боевой единицей, столь нужной ВСУ, как, например, истребитель F-16.

Так, модификация NH90 NFH, предназначенная для поиска и уничтожения кораблей и подлодок, в целом могла бы быть полезной Украине, которая подобной техники имеет крайне мало – несколько Ка-27 производства 1980-х годов.

Но из-за ухода российских кораблей от зоны боевых действий в Украине, "Тайпанам" пришлось бы слишком далеко летать для нанесения ударов и подвергаться огромному риску. Последнее явно лишнее в условиях, когда ВСУ, благодаря получаемым из Европы ракетам, могут топить российские подлодки и корабли прямо на их базах.

Вертолет модификации NH90 TTH является транспортно-боевым и может как перевозить грузы и десант, так и оказывать ему боевую поддержку из ракет и пулеметов. В этой тактической нише ВСУ имеют советские вертолеты Ми-8 и их модификации, которые по многим параметрам ненамного уступают "Тайпанам" — на 100 км ниже дальность, на 40 км/ч меньше максимальная скорость. При этом "Ми" тяжелее и примерно равноценны по вооруженности.

Но в чем "Тайпан" явно превосходит Ми-8, так это в возрасте – ведь производство "восьмерки" началось еще в 1965 году. Впрочем, из-за заявляемой высокой аварийности австралийских NH90 сложно сказать, насколько преимущество в возрасте "Тайпанов" пошло бы на пользу Воздушным силам Украины.

А тем временем ВСУ наносят точные удары по аэродромам врага и благодаря передаваемым союзниками дальнобойным ракетам уничтожают десятки вражеских вертолетов и самолетов.