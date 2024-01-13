Не только F-16: Сырский сказал, какую авиацию хотела бы получить Украина

Warthog – самолет, созданный для уничтожения советских танковых орд.

Украине нужно больше самолетов для удачного ведения штурмовых действий против российских террористов. Речь идет не только об истребителях F-16, но и о ближней армейской авиации – и здесь Вооруженные силы не отказались бы получить американские самолеты A-10 Warthog и американские же боевые вертолеты.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью информационному агентству Reuters. По его словам, именно эти самолеты способны оказать решающую поддержку сухопутным войскам, когда ВСУ будут перехватывать инициативу у российских террористов.

"Я бы говорил об А-10 как о варианте, если они нам будут переданы… Это не новая машина, но надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах и имеющая широкий набор вооружений для уничтожения наземных целей и для помощи пехоте", – сказал генерал.

Кроме того, добавил он, Украина не откажется получить от США ударные вертолеты – например, AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra. Нужны также многоцелевые вертолеты, как UH-60 Black Hawk и другие подобные.

Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, более известный как Warthog ("бородавочник") – узкоспециализированный американский самолет-штурмовик, созданный в 1976 году специально для уничтожения советских танковых орд в случае перехода Холодной войны в "горячую фазу". Впервые повоевал в Ираке – самолеты A-10 уничтожили от 500 до 1000 единиц иракской бронетехники, только 7 самолетов были сбиты. Отличается невероятной живучестью, очень экономичен и легок в обслуживании. Всего было произведено 715 самолетов, все имеющиеся экземпляры находятся в США.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ВСУ отреагировали на задержку поставок самолетов F-16. Военные призывают украинцев не верить слухам.

Как сообщалось ранее, аналитики американского Института изучения войны (ISW) ранее сообщали, что первые F-16 могут быть переданы Украине до конца 2023 года. А потом в СМИ появлялась информация о том, что это произойдет в январе.