"Не стоит раздувать зраду": в ВСУ прокомментировали слухи о задержке передачи F-16 Украине

В ВСУ призвали верить лишь официальным источникам информации

Официальных сообщений о том, что Дания задерживает передачу Украине самолетов F-16 не поступало, а слухи об этом подтвердить невозможно.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, доверять стоит лишь официальным источникам информации.

"Смотрим на сайт Министерства обороны Дании. Там никаких заявлений", — сказал он.

По его словам, издание, изначально распространившее сообщение о задержке, ссылалось на какие-то свои источники, которые могут обладать какой-то информацией или нет. При этом Игнат подчеркнул, что подобного рода передача осуществляется впервые в истории, а потому процесс проходит в ускоренном темпе, а его детали не раскрываются.

"Давайте смотреть официальные источники. Что-то заявляют партнеры? Не заявляют. Не нужно делать из этого какую-то катастрофу или "зраду", — добавил представитель Воздушных сил.

По его словам, в Украине продолжается подготовка инфраструктуры для прибытия этих самолетов и обучение пилотов. Как ожидается, это весь процесс будет завершен "весной".

Как сообщалось днем 6 января издание Berlingske сообщило со ссылкой на источники в Минобороны, что якобы передача самолетов Украине будет задержана до второго квартала 2024 года.

Как сообщалось ранее, аналитики американского Института изучения войны (ISW) ранее сообщали, что первые F-16 могут быть переданы Украине до конца 2023 года. А после в СМИ появлялась информация о том, что это произойдет в январе.