"Это философия успеха": эксперт назвал вероятные цели для F-16 на фронте в Украине

Запасы боеприпасов и медикаментов россиянам пополняют каждые несколько недель

Западные истребители F-16, на которых сейчас проходят обучение украинские пилоты, могут кардинально изменить ход войны. ВСУ с их помощью могут нарушить логистику оккупантов.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, успех Сил обороны будет зависеть от того, сколько именно самолетов получит Украина.

Эксперт отметил, что Украине важно нарушить логистику врага, то есть уничтожить как можно больше эшелонов с оружием и техникой, которые едут на оккупированные части Украины. Истребитель F-16 может нести ракету AGM-158 с дальностью до 900 км. При помощи дальнобойных боеприпасов удастся нанести эффективные удары по логистике россиян.

Эти самолеты могут изменить ход войны. Ведь, если у россиян будет дефицит боеприпасов, они не смогут вести успешные наступательные операции.

"Если не будет ехать на линию Суровикина автомобиль, который везет снаряды, патроны, медикаменты, теплую одежду, еду и так далее, то через несколько недель у солдата в окопе все кончается. Охотиться за большим эшелоном на 30–50 вагонов и постоянно их уничтожать – это философия успеха", – говорит Петр Черник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ВСУ отреагировали на задержку поставок самолетов F-16. Военные призывают украинцев не верить слухам.