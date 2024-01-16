Пішли на злам, а не в Україну: наскільки були б цінними гелікоптери Taipan з Австралії

Вертоліт міг би бути корисним ЗСУ, але з рядом обмежень

Поки для охочих допомогти армії українців організували курси зі складання FPV-дронів, Австралія направила на утилізацію 45 вертольотів, які у неї просив Київ. Йдеться про гелікоптери Taipan.

Про це повідомляє австралійський телеканал ABC News, хоч Україна хотіла отримати їх для посилення своєї авіації. Самі вертольоти Taipan не використовуються австралійськими ВПС після інциденту під час навчань у Квінсленді, коли гелікоптер MHR90 розбився і в результаті загинули четверо військових.

Гелікоптери Taipan, названі на честь смертельно отруйної змії, що мешкає в Австралії, є місцевою версією багатоцільового вертольота NHI NH90, розробленого спільно Францією та Німеччиною у 1990-2000 роки. Остаточно повітряне судно було готове у 2011 році, тобто його можна вважати одним із найновіших у світі. Однак згодом з’ясувалося про його серйозні проблеми, через що Португалія та Норвегія відмовилися від постачання повітряної техніки.

Що стосується призначення NHI NH90, то створювався він головним чином як гелікоптер для боротьби з кораблями та підводними човнами, а також як транспортно-десантний. Таке обмежене тактичне призначення "Тайпанів" не робить його універсальною повітряною бойовою одиницею, такою необхідною ЗСУ, як, наприклад, винищувач F-16.

Так, модифікація NH90 NFH, призначена для пошуку та знищення кораблів та підводних човнів, загалом могла б бути корисною Україні, яка подібної техніки має вкрай мало – кілька Ка-27 виробництва 1980-х років.

Але через уникнення російських кораблів від зони бойових дій в Україні, "Тайпанам" довелося б занадто далеко літати для завдання ударів і наражатися на величезний ризик. Останнє явно зайве в умовах, коли ЗСУ, завдяки ракетам, що отримуються з Європи, можуть топити російські підводні човни і кораблі прямо на їх базах.

Вертоліт модифікації NH90 TTH є транспортно-бойовим і може перевозити вантажі і десант, так і надавати йому бойову підтримку з ракет і кулеметів. У цій тактичній ніші ЗСУ мають радянські вертольоти Мі-8 та їх модифікації, які за багатьма параметрами ненабагато поступаються "Тайпанам" — на 100 км нижче за дальність, на 40 км/год менше максимальна швидкість. При цьому "Мі" важчі та приблизно рівноцінні за озброєністю.

Але в чому "Тайпан" явно перевершує Мі-8, то це у віці — адже виробництво "вісімки" почалося ще 1965 року. Втім, через високу аварійність австралійських NH90, що заявляється, складно сказати, наскільки перевага у віці "Тайпанів" пішла б на користь Повітряним силам України.

А тим часом ЗСУ завдають точних ударів по аеродромах ворога і завдяки союзникам, що передаються. далекобійним ракетам знищують десятки ворожих вертольотів та літаків.