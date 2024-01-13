Дрон своїми руками: як кожен українець може допомогти ЗСУ, не виходячи з будинку

Інженерами БПЛА можуть стати усі охочі

Українці мають можливість допомогти Силам оборони, створюючи FPV-дрони своїми руками. Для усіх охочих створено інженерний курс, вивчати який можна вже сьогодні.

Таку можливість українцям надає проєкт "Народний дрон" від Victrory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Телеграмі.

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"Українці постійно створюють круті ініціативи, щоб допомогти Силам оборони. Хочу розказати про одну з них — проєкт "Народний дрон" від Victrory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон", — написав Федоров.

Охочі зможуть отримати доступ до лекцій інженерного курсу. У Zoom будуть онлайн-зустрічі з лекторами. Майбутнім інженерам БПЛА також дають перелік необхідних компонентів, матеріалів та інструментів. Кожен, хто приєднається до ініціативи, зможе отримати доступ до чату інженерів. Там можна спілкуватись та радитись з однодумцями, ставити питання.

Організатори запевняють, що дрон можна зібрати у себе вдома. Готовий безпілотник потрібно відправити інструкторам Victory Drones. Вони його протестують. Якщо дрон проходить перевірку якості, то його передадуть військовим Збройних сил України (ЗСУ).

Наразі Силам обороні передали вже більше сотні безпілотників, які були зібрані в домашніх умовах. Інструктори Victory Drones говорять, що понад 80% дронів, які надходять на перевірку, є якісними та у гарному робочому стані. Це високий показник для пілотної збірки. Приєднатись до ініціативи може кожен охочий, деталі шукайте за посиланням.

Федоров також зазначив, що Уряд змінив поліс для виробників дронів. Були створені оптимальні умови для збірки БПЛА. Саме це і дало старт масовому виробництву безпілотників. Він наголосив, що Україна зможе виробити мільйон FPV-дронів, як раніше обіцяв президент Зеленський.

У Кабміні підтвердили, що це цілком реальна мета. Там запевнили, що окрім мільйона FPV-дронів також вироблять тисячі безпілотників середньої дальності. Будуть також і БПЛА, що долатимуть відстань від 1000 км.

Проте є реальна проблема. Мільйон дронів це справді багато, але Україні потрібно ще більше безпілотників. Наразі РФ виготовляє значно більше БПЛА і має у цьому перевагу.

Як зазначав виробник дронів Ігор Луценко, це питання під свій контроль повинен взяти президент України Володимир Зеленський. Лише так можна подолати дефіцит безпілотників для України.

Раніше "Телеграф" писав, що офіцер ЗСУ розповів, як і куди потрібно бити українській армії, щоб наблизити кінець війни. Ці цілі знаходяться не на фронті.