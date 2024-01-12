Це наблизить кінець війни: офіцер ЗСУ розповів, куди має бити Україна

Важливі для України цілі розташовані не зовсім на фронті

Україна має перейняти досвід минулих війн та створити командування далеких безпілотних бомбардувань. Це дозволить знищувати ракети та дрони росіян у місцях їхнього базування в тилу та прискорить перемогу.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграф" озвучив блогер, офіцер ЗСУ та засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов. За його словами, Україна має бомбити Росію щоночі, щоб позбавити ворога переваги на фронті.

За словами Касьянова, стратегічне бомбардувальне командування застосовувалося ще за часів Другої світової війни. Союзники з його допомогою бомбардували Німеччину, а німці — Велику Британію.

"Це окреме завдання – знищення економічного та військового потенціалу країни-агресора в тилу. Цим завданням мають займатися лише професіонали, на їхнє замовлення мають створювати дрони та за їх планом застосовувати. Це називається командування", — підкреслив Касьянов.

Дрони по окупантах регулярно запускали різні відомства: і ГУР, і Міноборони, і СБУ. Але кожна структура мала свій план, а зараз ситуація покращилася, але все ще не вистачає єдиного чіткого плану знищення бомбардувальників противника на аеродромах, запасів ракет та іншого.

"Це потрібно систематично знищувати. Це має бути скрупульозна робота. Щоночі ми повинні бомбити Росію", — підкреслив офіцер ЗСУ.

За його словами, ППО має боротися з наслідками, коли вже у бік України летять ракети чи дрони. А якщо ліквідувати склади із цим озброєнням, то це називається "знищенням причин".

"Це дозволить якнайшвидше завершити війну", — упевнений Юрій Касьянов.

Детальніше про цілі ЗСУ на фронті читайте у нашому матеріалі: "Бомбити Росію треба щоночі": Касьянов про мільйон дронів Зеленського, кризу мобілізації та розслабленість в тилу

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія вдарила по Україні ракетами від КНДР. Однак влада Північної Кореї не визнає, що допомагає Путіну у війні проти українців.