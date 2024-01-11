Тепер офіційно: Росія вдарила по Україні північнокорейськими ракетами, є докази

Експерти зараз досліджують інші уламки ракет, щоб встановити їхнє походження

В Офісі Генпрокурора підтвердили, що Росія вдарила по Україні ракетами, які отримала від Північної Кореї. Вже отримано перші докази.

Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" повідомив Генпрокурор України Андрій Костін. За його словами, для підтвердження даних про походження зброї, якою РФ атакує Україну, необхідна робота кількох відомств.

За словами Костіна, РФ атакувала Україну північнокорейськими ракетами 2 січня 2024 року. Її уламки знайшли у Харкові.

"Що стосується Північної Кореї, то днями ми отримали перші докази використання армією РФ ракет, виготовлених у цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, розроблена Північною Кореєю", — сказав чиновник.

Таких висновків дійшли й військові експерти з міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора. Вони виїхали на місце обстрілу та оглянули уламки ракети. На цьому все не закінчилося, зараз проводиться комплексна комісійна експертиза, яка дасть остаточний висновок про походження ракет.

"Ми також працюємо над дослідженням інших фрагментів боєприпасів, які були виявлені на місцях недавніх атак на Харківську та Одеську області", — сказав Андрій Костін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яким регіонам можуть загрожувати ракети із Північної Кореї. За словами військових експертів, ці ракети ситуацію на полі бою не змінять, але стануть ще одним засобом терору.