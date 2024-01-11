Теперь официально: Россия ударила по Украине северокорейскими ракетами, есть доказательства

Эксперты сейчас исследуют другие обломки ракет, чтобы установить их происхождение

В Офисе Генпрокурора подтвердили, что Россия ударила по Украине ракетами, которые получила от Северной Кореи. Уже получены первые доказательства.

Об этом в эфире "Суспільне. Спротив" сообщил Генпрокурор Украины Андрей Костин. По его словам, для подтверждения данных о происхождении оружия, которым РФ атакует Украину, необходима работа нескольких ведомств.

По словам Костина, РФ атаковала Украину северокорейскими ракетами 2 января 2024 года. Ее обломки нашли в Харькове.

"Что касается Северной Кореи, то на днях мы получили первые доказательства использования армией РФ ракет, изготовленных в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей", — сказал чиновник.

К аналогичным выводам пришли и военные эксперты из межведомственной рабочей группы при Офисе генпрокурора. Они выехали на место обстрела и осмотрели обломки ракеты. На этом все не закончилось, сейчас проводится комплексная комиссионная экспертиза, которая даст окончательное заключение происхождению ракет.

"Мы также работаем над исследованием других фрагментов боеприпасов, которые были обнаружены на местах недавних атак на Харьковскую и Одесскую области", — сказал Андрей Костин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким регионам могут угрожать ракеты из Северной Кореи. По словам военных экспертов, эти ракеты ситуацию на поле боя не изменят, но станут еще одним средством террора.