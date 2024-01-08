Північнокорейські ракети в Росії: експерт назвав регіони України, для яких є загроза

Ракет мало, тому вони стануть скоріше засобом терору тилових міст

Російські терористи могли отримати від КНДР не більше кількох десятків ракет KN-23 – і це добра новина. Погана новина полягає у тому, що ці ракети фактично вважаються "ракетами середньої дальності" – попри те, що вони є копією російського "Іскандера", вони можуть долати відстань у понад 900 кілометрів.

Про це сказав військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що у такій кількості та з такою дальністю ці ракети ситуацію на полі бою не змінять, зате стануть ще одним засобом терору.

"Росія ж не буде їх використовувати для одного-двох прицільних ударів по якомусь об’єкту. Росія буде їх використовувати для терористичних атак. Тобто, балістичні ракети в такій кількості — це фактично зброя, яку можна використовувати для атак по містах. Таких, як, Харків, Дніпро, Запоріжжя, українська столиця. Центральна і Східна Україна вона вся покривається", – сказав він.

Скоріше за все, додав Мусієнко, терористи, розуміючи, що на полі бою вони зробити нічого не можуть, вирішили перейти до тактики максимально руйнівних терактів в українському тилу. Таким чином, вважають у Кремлі, нібито можна буде натиснути на українське суспільство – особливо, якщо бити по великих містах.

"Практично всюди можна діставати, якщо бити з території Росії, з окупованих територій чи з окупованого Криму. Тому, це звичайно становить нові виклики та загрози", – резюмував експерт.

Нагадаємо, що росіяни щонайменше вже двічі обстрілювали Україну балістичними ракетами з Північної Кореї, причому востаннє під час масованої ракетної атаки 2 січня. Поки США скликають з цього приводу засідання ООН, РФ не втрачає часу й водночас також шукає ще балістику ближнього радіуса дії в Ірану.