Северокорейские ракеты в России: эксперт назвал регионы Украины, для которых есть угроза

Ракет мало, поэтому они станут скорее средством террора тыловых городов.

Российские террористы могли получить от КНДР не больше нескольких десятков ракет KN-23 – и это хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что эти ракеты фактически считаются "ракетами средней дальности" — несмотря на то, что они являются копией российского "Искандера", они могут преодолевать расстояние в более 900 километров.

Об этом сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире национального телемарафона. Он отметил, что в таком количестве и с такой дальностью эти ракеты ситуацию на поле боя не изменят, но станут еще одним средством террора.

"Россия же не будет их использовать для одного-двух прицельных ударов по какому-то объекту. Россия будет их использовать для террористических атак. То есть баллистические ракеты в таком количестве – это фактически оружие, которое можно использовать для атак по городам. Таких, как, Харьков, Днепр, Запорожье, украинская столица. Центральная и Восточная Украина – она вся покрывается", – сказал он.

Скорее всего, добавил Мусиенко, террористы, понимая, что на поле боя сделать ничего не могут, решили перейти к тактике максимально разрушительных терактов в украинском тылу. Таким образом, считают в Кремле, якобы можно будет надавить на украинское общество – особенно если бить по большим городам.

"Практически повсюду можно доставать, если бить с территории России, с оккупированных территорий или из оккупированного Крыма. Поэтому это обычно составляет новые вызовы и угрозы", — резюмировал эксперт.

Напомним, что россияне по меньшей мере уже дважды обстреливали Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи, причем в последний раз во время массированной ракетной атаки 2 января. Пока США созывают по этому поводу заседание ООН, РФ не теряет времени и одновременно ищет еще баллистику ближнего радиуса действия в Иране.