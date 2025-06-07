Не тільки Харків: з'явилося відео моменту атаки Росії на Дніпро

Постраждали двоє жінок

Вибухи у Дніпрі пролунали в ніч на суботу, 7 червня. Росія завдала комбінованих ударів по обласному центру.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Сергій Лисак. Він уточнив, що оборонці неба збили над областю шість ракет противника та 27 БпЛА.

"У місті пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, 3 – побиті. У багатоповерхівках потрощені вікна – зараз ще триває обстеження", — написав Лисак.

Він додав, що через російський обстріл постраждали дві жінки — 45 та 88 років. Вони отримали необхідну допомогу. Одна з постраждалих залишається на амбулаторному лікуванні.

Кореспондентка "Телеграфу" показала відео моменту атаки:

Гучно було також у Павлограді та Нікополі

У Павлограді понівечені підприємство та багатоквартирні будинки. Зайнялися машини, дев'ять автомобілів знищено. На щастя, люди цілі.

Вранці 7 червня росіяни завдали ударів по Нікопольщині. Вони вдарили fpv-дронами та важкою артилерію по Нікополю та Марганецькій громаді.

"У Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка. Попередньо, минулося без жертв", — уточнив глава області.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 7 червня Харків пережив наймасштабнішу атаку з початку війни. Росіяни атакували місто ракетами, безпілотниками та КАБами. Загинуло троє людей, майже 20 постраждали.