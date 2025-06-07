Не только Харьков: появилось видео момента атаки России на Днепр

Пострадали две женщины

Взрывы в Днепре раздались в ночь на субботу, 7 июня. Россия нанесла комбинированный удар по областному центру.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Сергей Лысак. Он уточнил, что защитники неба сбили над областью шесть ракет противника и 27 БпЛА.

"В городе повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелся автомобиль, 3 – побиты. В многоэтажках разбиты окна – сейчас еще идет обследование", — написал Лысак.

Он добавил, что из-за российских обстрелов пострадали две женщины — 45 и 88 лет. Они получили необходимую помощь. Одна из пострадавших остается на амбулаторном лечении.

Корреспондентка "Телеграфа" показала видео момента атаки:

Громко было также в Павлограде и Никополе

В Павлограде повреждены предприятие и многоквартирные дома. Загорелись машины, девять автомобилей уничтожены. К счастью, люди целы.

Утром 7 июня россияне нанесли удары по Никопольщине. Они ударили fpv-дронами и тяжелой артиллерией по Никополю и Марганецкой громаде.

"В Никополе повреждена девятиэтажка. Предварительно обошлось без жертв", — уточнил глава области.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную атаку с начала войны. Россияне атаковали город ракетами, беспилотниками и КАБами. Погибли три человека, почти 20 пострадали.