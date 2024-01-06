Врятували тисячі життів: як показали себе ЗРК Patriot в Україні і чому США не зможуть їх постачати в далекій перспективі

Ракети для американського комплексу дорогі, їх вартість становить від 2 до 4 млн доларів.

Офіційний Вашингтон не зможе довгий час постачати ракети для зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Patriot через дорожнечу поповнення запасів. Ця система протиповітряної системи (ППО) відмінно себе зарекомендувала в Україні та врятувала тисячі життів пересічних громадян.

Представники Білого Дому та Пентагону вже розповіли, що не зможуть довго забезпечити ЗРК ракетами через дорожнечу останніх — одна коштує $2-4 млн. Про це інформує видання New York Times.

Чому почастішали обстріли, думки військових експертів

Докладніше про те, як проявив себе американський комплекс в Україні, розповів військовослужбовець Володимир, майор, який працює з установкою. Військовослужбовець розповів про те, що американський ЗРК вранці 11 грудня, близько 4:00, збив гіперзвукові балістичні ракети, випущені РФ. Якби вони прилетіли до пункту призначення, це могло б вартувати безлічі життів.

"З огляду на те, що "Патріот" — одна з небагатьох систем, які можуть ефективно збивати балістичні ракети, а балістичні ракети викликають найбільше жертв, я думаю, що кількість врятованих під час війни життів обчислюється тисячами", — сказав майор.

Обстріли України та ефективність Patriot

Тоді захисникам українського неба вдалося успішно впоратися із ворожими повітряними цілями. Але вже наприкінці грудня Росія розпочала жорсткіші атаки.

У ніч проти 29 грудня Росія масово обстріляла міста України. Ворог намагався обійти протиповітряну оборону, але українські захисники зуміли збити 114 зі 158 цілей. Є в цьому й заслуга американського комплексу ЗРК Patriot, адже якби не сучасні системи ППО, то не вдалося б урятувати тисячі життів.

Дронами-камікадзе ворог вдарив Україною напередодні Нового року. По всій країні розлетілися 90 безпілотників, але 87 із них вдалося знищити.

Ворожа масована атака 2 січня 2024 року теж була націлена на багато українських міст. РФ випустила не менше 99 ракет різного типу та ще 35 дронів-камікадзе. ЗРК Patriot збив 10 "Кинджалів" із 10.

За 5 днів обстрілів загинули щонайменше 90 мешканців, серед них двоє дітей. Понад 420 осіб отримали поранення, про що йдеться у статистиці спостерігачів Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Раніше Телеграф писав, що деякі країни НАТО закуплять до 1000 ракет до ЗРК Patriot. Таке рішення ухвалили після масованих обстрілів України.