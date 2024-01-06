Спасли тысячи жизней: как проявили себя ЗРК Patriot в Украине и почему США не смогут их поставлять в дальней перспективе

Ракеты для американского комплекса дорогие, их стоимость составляет от 2 до 4 млн долларов

Официальный Вашингтон не сможет долгое время снабжать ракетами зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot из-за дороговизны пополнения запасов. Эта система противовоздушной системы (ПВО) отлично себя зарекомендовала в Украине и спасла тысячи жизней обычных граждан.

Представители Белого Дома и Пентагона уже рассказали, что не смогут долго снаб;ать ЗРК ракетами из-за дороговизны последних — одна обходится в $2-4 млн. Об этом информирует издание New York Times.

Почему участились обстрелы, мнения военных экспертов

Подробнее о том, как проявил себя американский комплекс в Украине, рассказал военнослужащий по имени Владимир, майор, который работает с установкой. Военнослужащий рассказал о том, что американский ЗРК утром 11 декабря, около 4:00, сбил гиперзвуковые баллистические ракеты, выпущенные РФ Если бы они прилетела в пункт назначения, это могло бы стоит множества жизней.

"Учитывая, что "Патриот" — одна из немногих систем, которые могут эффективно сбивать баллистические ракеты, а баллистические ракеты вызывают больше всего жертв, я думаю, что количество спасенных во время войны жизней исчисляется тысячами", — сказал майор.

Обстрелы Украины и эффективность Patriot

Тогда защитникам украинского неба удалось успешно справиться со вражескими воздушными целями. Но уже в конце декабря Россия начала более жесткие атаки.

В ночь на 29 декабря Россия массировано обстреляла города Украины. Враг пытался обойти противовоздушную оборону, но украинские защитники сумели сбить 114 из 158 целей. Есть в этом и заслуга американского комплекса ЗРК Patriot, ведь если бы не современные системы ПВО, то не удалось бы спасти тысячи жизней.

Дронами-камикадзе враг ударил по Украине в канун Нового года. По всей стране разлетелись 90 беспилотников, но 87 из них удалось уничтожить.

Вражеская массированная атака 2 января 2024 года тоже была нацелена на многие города. РФ выпустила не менее 99 ракет разного типа и еще 35 дронов-камикадзе. ЗРК Patriot сбил 10 "Кинжалов" из 10.

За 5 дней обстрелов погибли не менее 90 жителей, среди них двое детей. Более 420 человек получили ранения, о чем говорится в статистике наблюдателей Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее "Телеграф" писал, что некоторые страны НАТО закупят до 1000 ракет к ЗРК Patriot. Такое решение приняли после массированных обстрелов Украины.