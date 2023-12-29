Проти ракет та авіації: що може американський ЗРК Patriot (відео)
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Такі ЗРК в США прикривають найважливіші об'єкти
Україна розробляє гібридні засоби ППО, для того аби ефективніше закривати небо вже цієї зими. Серед класичних засобів протиповітряної оборони, які застосовуються для захисту від російських ракет — ЗРК Patriot.
ЗРК Patriot призначений для прикриття різних військових баз, промислових чи адміністративних центрів. Він перехоплює тактичні балістичні ракети, крилаті ракети, авіацію за будь-яких погодних умов. Він може працювати в умовах потужної радіоелектронної протидії противника. Може одночасно виявити та розпізнати понад 100 повітряних цілей.
У 2023 році Збройні Сили України почали використовувати на війні з Росією системи Patriot PAC-3, поставлені США та Німеччиною. Для роботи батареї потрібно близько 90 людей. Загалом зенітна батарея може складатися з 4-8 пускових установок по чотири ракети кожна. До батареї входять — радіолокаційна станція, станція керування вогнем, пускові установки, зенітні ракети, джерела живлення, засоби зв'язку та маскування.
Технічні характеристики ракетного комплексу ЗРК Patriot
- Максимальна дальність перехоплення цілей — 80 км (у секторі 90°)
- Мінімальна дальність перехоплення цілей — 3 км
- Максимальна висота перехоплення цілі — 24 км
- Мінімальна висота перехоплення цілі — 0,06 км
- Кількість одночасно обстрілюваних цілей — 8 (в секторі 90°)
- Імовірність ураження цілі — 0,8 (в бойових умовах 0,4-0,6)
- Час розгортання: 30 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Японія експортуватиме ракети для ЗРК "Патріот" до США. Для цього їм довелось змінити правила оборонного експорту.