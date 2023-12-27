"Дають результати вже цієї зими: Україна розробляє гібридні системи ППО, розповів Камішин

Можуть захищати об'єкти критичної інфраструктури, міста

Україна спільно з Америкою розроблятиме свої системи протиповітряної оборони. Вони будуть: "великі", "складні", "дорогі", "довгі".

Про це сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на брифінгу "Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік, передає "Суспільне".

"Паралельно розробляємо, те що називаємо гібридним ППО. Це швидкі рішення, які нам дають ці результати вже цієї зими", — сказав міністр.

Він підкреслив, що перші рішенні з портфеля проєктів FrankenSAM, вже працюють на полі бою. Вони можуть захищати об'єкти критичної інфраструктури, міста

"Коли ми були в США з міністром оборони, то спостерігали системи, які розробляються спільно українськими та американськими компаніями. Ці рішення дозволяють нам мати свою швидку ППО", — додав посадовець.

Нагадаємо, що США та Україна підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Завдяки цьому кроку у ЗСУ стане більше техніки та боєприпасів. Україні також передали технологію виробництва гібридних систем ППО FrankenSAM.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні вперше відкриють виробництво 155 мм снарядів. Виготовлятимуть протягом кількох років.