"Дают результаты уже этой зимой: Украина разрабатывает гибридные системы ПВО, рассказал Камышин

Могут защищать объекты критической инфраструктуры, города

Украина будет совместно с Америкой разрабатывать свои системы противовоздушной обороны. Они будут: "большие", "сложные", "дорогие", "длинные".

Об этом сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на брифинге "Результаты деятельности Минстратегпрома и Укроборонпрома за 2023 год", передает "Суспільне".

"Параллельно разрабатываем то, что называем гибридным ПВО. Это быстрые решения, которые нам дают эти результаты уже этой зимой", — сказал министр.

Он подчеркнул, что первые решения из портфеля проектов FrankenSAM уже работают на поле боя. Они могут защищать объекты критической инфраструктуры, города.

"Когда мы были в США с министром обороны, то наблюдали системы, разрабатываемые совместно украинскими и американскими компаниями. Эти решения позволяют нам иметь свою скорую ПВО", — добавил чиновник.

Напомним, что США и Украина подписали меморандум о совместном производстве оружия и обмене техническими данными. Благодаря этому шагу в ВСУ станет больше техники и боеприпасов. Украине также была передана технология производства гибридных систем ПВО FrankenSAM.

Ранее Телеграф писал, что в Украине впервые откроют производство 155 мм снарядов. Будут производиться в течение нескольких лет.