Против ракет и авиации: что может американский ЗРК Patriot (видео)

Такие ЗРК в США прикрывают важнейшие объекты

Украина разрабатывает гибридные средства ПВО для того, чтобы эффективнее закрывать небо уже этой зимой. Среди классических средств противовоздушной обороны, применяемых для защиты от российских ракет – ЗРК Patriot.

ЗРК Patriot предназначен для прикрытия разных военных баз, промышленных или административных центров. Он перехватывает тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты, авиацию в любых погодных условиях. Он может работать в условиях мощного радиоэлектронного противодействия противника. Может одновременно выявить и распознать более 100 целей.

В 2023 г. Вооруженные Силы Украины начали использовать на войне с Россией системы Patriot PAC-3, поставленные США и Германией. Для работы батареи нужно около 90 человек. В общей сложности зенитная батарея может состоять из 4-8 пусковых установок по четыре ракеты каждая. В батарею входят радиолокационная станция, станция управления огнем, пусковые установки, зенитные ракеты, источники питания, средства связи и маскировка.

Технические характеристики ракетного комплекса ЗРК Patriot

Максимальная дальность перехвата целей – 80 км (в секторе 90°)

Минимальная дальность перехвата целей – 3 км.

Максимальная высота перехвата цели – 24 км.

Минимальная высота перехвата цели – 0,06 км.

Количество одновременно обстреливаемых целей – 8 (в секторе 90°)

Вероятность поражения цели – 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6)

Время развёртывания: 30 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Япония будет экспортировать ракеты для ЗРК "Патриот" в США. Для этого им пришлось изменить правила оборонного экспорта.