Defence Express: Майже неможливо встановити реальну кількість ракет у КДНР

Скільки ракет Північна Корея могла передати росіянам – встановити майже нереально

Скільки північнокорейських балістичних ракет KN-23 Росія могла отримати від КНДР – питання цікаве, але встановити це число майже неможливо. Щодо самої КНДР, то навіть невідомо, скільки таких ракет вона має насправді, а також скільки вона може виготовляти.

Про це пише видання Defence Express. Аналітики відзначають, що хоча режим Ина хизувався десятками заготовок для ракет на фотографіях з заводу, де їх виготовляють, в силу деяких причин це може бути саме пропаганда.

Відкритої інформації про те, скільки ракет KN-23 має КНДР, ніде немає, оскільки Північна Корея суворо охороняє такі дані. Є хіба що більш-менш вірогідні зведені дані щодо загальної кількості ракет усіх видів на озброєнні країни.

"Відповідно, зараз нема можливості сказати, що умовно "Північна Корея має ікс ракет KN-23, із них кількість ігрек може бути передана Росії". Бо нема об’єктивних цифр, які б дозволили від чогось відштовхуватись", – сказано у статті.

Мережею гуляють фотографії з заводу у Північній Кореї, де диктатор Кім Чен Ин зображений під час візиту на завод з виробництва ракет KN-23. На фото можна побачити мінімум десяток заготовок для ракет, але немає жодних підстав вважати, що ці фото правдиві.

Кім Чен Ин на заводі з виготовлення ракет

Кім Чен Ин на заводі з виготовлення ракет

Причина цього – велика ресурсомісткість виготовлення цих ракет. КНДР вже давно перебуває під санкціями та змушена через треті руки та підставні фірми закуповувати за великими цінами усе необхідне для виробництва.

"Найактивніше для своєї ракетної індустрії Північна Корея імпортує важкі тягачі; сталь, алюмінії та спеціальні матеріали із вмістом титану для корпусів ракет; вуглецеве волокно; тверде ракетне паливо, включаючи алюмінієвий порошок та перхлорат амонію. А щоб отримати перелічені вище ресурси, КНДР начебто використовує свої дипломатичні представництва, "підставні" компанії та осіб "з третіх країн"", – сказано у матеріалі.

Тобто, роблять висновок аналітики, навряд чи КНДР могла дати багато ракет російським терористам. Оскільки в іншому випадку постає питання, чому під час атак 30 грудня та 2 січня терористи запустили так мало північнокорейських ракет.

Нагадаємо, що чиновники США стурбовані активними переговорами Росії щодо придбання в Ірану балістичних ракет малої дальності. Їх можуть поставити країні-агресору вже навесні цього року.

Слідом за повідомленням про можливість отримання Росією цілого переліку ракет з КНДР надійшла звістка про можливе їх застосування проти України. Найімовірніше, йдеться про ракету KN-23, яку могли використовувати під час обстрілу Запоріжжя 29 грудня.