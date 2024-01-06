Defence Express: Почти невозможно установить реальное количество ракет в КДНР

Сколько ракет Северная Корея могла передать россиянам – установить почти нереально

Сколько северокорейских баллистических ракет KN-23 Россия могла получить от КНДР – вопрос интересный, но установить это число почти невозможно. Что касается самой КНДР, то даже неизвестно, сколько таких ракет она имеет на самом деле, а также сколько она может производить.

Об этом пишет издание Defence Express. Аналитики отмечают, что хотя режим Ына кичился десятками заготовок для ракет на фотографиях с завода, где их изготавливают, в силу некоторых причин это может быть именно пропаганда.

Открытой информации о том, сколько ракет KN-23 имеет КНДР, нигде нет, поскольку Северная Корея строго охраняет эти данные. Есть более или менее достоверные сводные данные по общему количеству ракет всех видов на вооружении страны.

"Соответственно, сейчас нет возможности сказать, что "Северная Корея имеет икс ракет KN-23, из них количество игрек может быть передано России". Потому что нет объективных цифр, которые позволили бы от чего-то отталкиваться", — сказано в статье.

По сети гуляют фотографии с завода в Северной Корее, где диктатор Ким Чен Ин изображен во время визита на завод по производству ракет KN-23. На фото можно увидеть минимум десяток заготовок для ракет, но нет никаких оснований полагать, что эти фото правдивы.

Ким Чен Ын на заводе по изготовлению ракет

Ким Чен Ын на заводе по изготовлению ракет

Причина тому – большая ресурсоемкость изготовления этих ракет. КНДР уже давно находится под санкциями и вынуждена через третьи руки и подставные фирмы закупать по большим ценам все необходимое для производства.

"Активнее всего для своей ракетной индустрии Северная Корея импортирует тяжелые тягачи; сталь, алюминии и специальные материалы с содержанием титана для корпусов ракет; углеродное волокно; твердое ракетное топливо, включая алюминиевый порошок и перхлорат аммония. А чтобы получить вышеперечисленные ресурсы, КНДР использует дипломатические представительства, "подставные" компании и лиц "из третьих стран"", — говорится в материале.

То есть делают вывод аналитики, вряд ли КНДР могла дать много ракет российским террористам. Поскольку в противном случае возникает вопрос, почему во время атак 30 декабря и 2 января террористы запустили так мало северокорейских ракет.

Напомним, что чиновники США озабочены активными переговорами России по приобретению у Ирана баллистических ракет малой дальности. Их могут поставить стране-агрессору уже весной этого года.

Вслед за сообщением о возможности получения Россией целого перечня ракет из КНДР поступило известие о возможном их применении против Украины. Скорее всего, речь идет о ракете KN-23, которую могли использовать при обстреле Запорожья 29 декабря.