Ракеты КНДР летят по Украине? Что известно о новой покупке россиян и как реагирует мир

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Россияне по меньшей мере уже дважды обстреливали Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи, причем в последний раз во время массированной ракетной атаки 2 января. Пока США созывают по этому поводу заседания ООН. РФ не теряет времени и в то же время ищет еще баллистику ближнего радиуса действия в Иране.

Что известно о применении ракет из КНДР

Сначала информация появилась у The Washiongton Post и The Wall Street Journal, со ссылкой на данные американской разведки. Речь шла, что Россия получила от Северной Кореи несколько десятков баллистических ракет вместе с пусковыми установками и уже бьет по территории Украины, это могут быть опасны для ПВО KN-23, KN-24 или Скад. А в конце декабря и начале января российская армия уже атаковала этими снарядами Украину.

Ким Чен Ын и ракеты

Договор России и КНДР свидетельствует о растущей поддержке Ким Чен Ином военных усилий Кремля, а также демонстрирует способность Владимира Путина опираться на союзников. Далее это подтвердил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 4 января:

30 декабря 2023 г. РФ запустила как одну северокорейскую баллистическую ракету. Она рухнула в открытом поле в Запорожской области;

2 января Россия запустила несколько баллистических ракет КНДР по Украине в ходе ночной воздушной атаки.

Вот схема от Джона Кирби, откуда РФ била по Украине — с границы Белгородской и Воронежской областей.

РФ запустила эти ракеты с границы Белгородской и Воронежской областей

По его словам, россияне не остановятся и продолжат применять северокорейские ракеты, дальность которых составляет 900 км. Кроме того, Кирби сказал, что соглашение о закупке баллистических ракет между Россией и Ираном не было завершено, но США обеспокоены тем, что переговоры "активно продвигаются".

Официальные лица в Киеве пока не торопятся подтверждать эти данные от американцев. Есть только утвердительный комментарий от советника главы Офиса президента Михаила Подоляка:

"РФ в пределах своей откровенной геноцидной войны впервые нанесла удары по территории Украины с помощью ракет, полученных из... Северной Кореи., разговор с туристом, за просмотр сериалов Еще никогда в истории классическая "Ось зла" не выглядела столь очевидной, карикатурно преступной: Россия — Иран — Северная Корея", — написал Подоляк.

А вот в Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить, что Россия использует баллистические ракеты, переданные ей КНДР. В настоящее время специалисты изучаются обломки. Такое заявление сделал спикер Юрий Игнат. Украинская разведка пока также не публиковала выводов, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Суспільному" назвал важным заявление Белого дома, но сказал, что информацию изучают и анализируют "на поле боя".

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на пресс-конференции сказал, что Россия обстреливала Харьков импортными ракетами, которые сама не изготовила, а откуда-то взяла. В частности обнаружили остатки "Искандер-М", но не российского производства. Маркировка там была стерта.

"Мы сейчас проводим все необходимые исследования для того, чтобы установить страну-производителя. Предварительно скажу, что маркировка стерта с этих ракет. Однако то, что мы можем просмотреть, страна-производитель — это не Российская Федерация, скажем так. Когда будет уже больше точная информация от Генштаба, от нашей разведки, мы об этом сообщим сразу".

Какие ракеты это могли быть

Ракеты KN-23, являющиеся копиями "Искандера"

Украина уже успешно сбивала баллистические ракеты российского производства "Кинжал", однако на это идут очень дорогие западные системы PATRIOT и SAMP/T. Издание Defence Express предположило, что это может быть:

РСЗО KN-25 с дальностью до 380 км (ракеты достигают высоты 97 км), что фактически превращает ее в тактический ракетный комплекс;

копия "Точки-У" под названием KN-02 Toksa (совместимость ракет неизвестна);

твердотопливная ракета KN-23 (точная копия "Искандера") с дальностью до 690 км;

Hwasong-5 на 300 км и БЖД в 985 кг (копия Р-17 "Скад" с минимальными изменениями);

Hwasong-6 с на 500 км и БЖД до 770 кг;

KN-18 с дальностью в 450 км (также северокорейская версия "Скада");

KN-24 с дальностью в 410 км, что визуально похоже на ATACMS.

Американский Институт изучения войны пишет, что баллистические ракеты лучше крылатых обходят ПВО и их труднее сбивать. Хотя их эффективность также зависит от конфигурации зонта ПВО Украины. Аналитики признали, что во время недавнего массированного обстрела россияне добились "относительного успеха", атакуя Украину баллистическими ракетами в сочетании с крылатыми ракетами и БПЛА. По их мнению, это может побудить Москву нарастить закупки иностранных ракет, поскольку сама РФ не способна производить баллистические ракеты в таких масштабах.

Относительно угрозы из Ирана здесь речь идет о баллистических ракетах Fateh и Zolfaghar. Fateh-110 является оптимизированной версией неуправляемой ракеты Zelzal 2 (иранцы скопировали ракету у "вдохновившихся" советской 9М21 китайцев для "Луна-М"), к которой добавили систему наведения, улучшили тактико-технические характеристики, увеличили дальность и полезную нагрузку. Сейчас это одноступенчатая ракета на жестком топливе с дальностью полета от 200 до 400 километров, в зависимости от поколения (их всего четыре). Первое поколение Fateh-110 (2002) имеет дальность 200 км, второе (2004) – 250 км, третье (2010) – 300 км и повышенную точность, четвертое (2011) – до 400 км и улучшенные системы наведения. Zolfaghar – это улучшенная версия Fateh, ее дальность составляет уже 700 км, а вес боевой части, то есть взрывчатки, до 580 кг.

Реакция мира

США, которые активно давят на поставляющих России оружие, созвали заседание Совбеза ООН на среду, 10 января. Там намерены обсудить поставки КНДР России баллистических ракет, которые россияне используют против Украины.

"Вопрос поставок КНДР России баллистических ракет и их использование против Украины станет предметом дискуссии в РБ 10 января, на заседании, которое в координации с Украиной созывается партнерами-членами РБ", — сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Следует учитывать, что в Совбез входит Китай, а также сама Россия, обе страны имеют право вето.

Также Великобритания осудила решение России использовать баллистические ракеты, полученные из Северной Кореи. В заявлении, обнародованном в Twitter, говорится, что Лондон продолжит работать с партнерами, чтобы убедиться, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что стране-агрессору могут поставить баллистические ракеты малой дальности уже весной этого года.