РФ уже била по Украине северокорейскими ракетами: в США показали траекторию на карте

В США назвали, что КНДР могла попросить у России взамен

Россия во время последний массированных атак по Украине применила баллистические ракеты, которые получила от Северной Кореи. Таким образом стране-агрессору удалось обойти международные санкции.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 4 января. Также он показал, откуда РФ била по Украине.

По словам Кирби, Северная Корея лишь одна из стран, которая поставляет РФ боеприпасы. По информации американской разведки, эта страна передала путинской армии пусковые установки и определенное количество баллистических ракет к ним.

"30 декабря 2023 года российские войска запустили как минимум одну из этих северокорейских баллистических ракет по Украине. Похоже, эта ракета упала в открытом поле в Запорожской области. 2 января Россия запустила несколько северокорейских баллистических ракет по Украине во время ночной воздушной атаки", – сообщил Кирби, добавив, что в США продолжают оценивать последствия применения этих ракет.

Также Джон Кирби показал схему, откуда РФ била по Украине — с границы Белгородской и Воронежской областей. По его словам, россияне не остановятся и продолжат применять северокорейские ракеты, дальность которых 900 км.

В замен на ракеты Пхеньян хотел бы получить от России другую военную помощь, а именно истребители, наземную бронетехнику, оборудование для ракетного производства и другие технологии. Это, по словам Кирби, повлияло бы на безопасность Корейского полуострова.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия купила у Ирана баллистические ракеты. Стало известно, когда они могут прибыть в РФ.