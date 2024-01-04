У Украины заканчиваются ракеты для ПЗРК: Наев сказал, на сколько атак "Шахедов" еще хватит

Стоит вопрос о пополнении ракетного запаса

У Украины осталось немного ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые используют мобильные огневые группы. Но снарядов хватит, чтобы отразить еще несколько массированных атак врага с воздуха.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Сергей Наев. В комментарии AFP он рассказал о необходимости пополнения ракетного запаса и западной помощи в средне- и долгосрочной перспективе.

Почему участились ракетные обстрелы, мнения экспертов

"Текущая ситуация с переносными зенитно-ракетными комплексами для мобильных групп противовоздушной обороны такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак", — сказал Наев.

Генерал-лейтенант заявил о необходимости пополнять запасы противовоздушной системы (ПВО) Украины, так как враг пытается истощить ее. Именно поэтому в последнюю неделю участились ракетные обстрелы. Наев подчеркнул, что важны не только боеприпасы для ПЗРК, но и для стационарных комплексов. Не лишними будут и сами системы ПВО. Причем их доставку стоит ускорить. Среди необходимого вооружения для украинской армии Наев также указал ракеты большой дальности и беспилотники.

Отметим, что ПЗРК, используемые мобильными огневыми группами, могут сбивать беспилотники, самолеты и вертолеты. Крылатые и баллистические ракеты уничтожаются стационарными зенитно-ракетными комплексами.

Украина совершенствует эффективность ПВО

Наев заявил, что защитники украинского неба 24/7 работают над повышением эффективности систем противовоздушной системы. Он указал, что ПВО во время вражеской атаки 2 января 2024 года показала эффективность около 90%.

"Ни одна система противовоздушной обороны в мире не способна показать такие результаты, особенно в борьбе с Россией", — заявил Наев.

Ранее "Телеграф" писал, что ночью и утром 2 января Россия обстреляла Украину почти сотней ракет и дронов. Среди них было и 10 "Кинжалов", все сбиты ПВО. Но враг не использовал крылатые ракеты, против которых противовоздушная система Украины пока бессильна.