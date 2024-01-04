Украинцам объяснили, в чем отличие последних массированных атак РФ

Враг рассчитывал на то, что благодаря такой тактике ему удастся обойти украинскую систему противовоздушной обороны

Российская армия сменила тактику во время последних массированных обстрелов Украины. Особенность этих атак заключалась в том, что "шахеды" и ракеты меняли траекторию, высоту, точки нанесения и последовательность ударов.

Об этом сообщил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж. Подробности он озвучил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Особенность этих атак не только в том, что первыми запускались "шахеды", но и в том, что и "шахеды", и ракеты меняли траекторию, высоту, точки нанесения и последовательность ударов. Например, применяли баллистические ракеты, выпущенные из самолетов, затем с помощью МИГ-31 атаковали "Кинжалами", далее атаковали с моря с подводной лодки-ракетоносителя. То есть были применены разные комбинации", — пояснил он.

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Маломуж рассказал, что ракетоносители двигались из Каспия, Мурманская, удары "Шахедами" наносились из Крыма. Удары по прилегающим к линии фронта городам, расположенным на расстоянии до 100 километров, Харькову, Днепру, Запорожье, наносились с помощью комплексов С-300, С-400 или дальнобойных артиллерийских систем. Были удары баллистики разных типов, включая "Калибрамы". И, конечно, были удары "Кинжалами" – такого количества никогда не было.

Генерал объяснил, что враг рассчитывал на то, что благодаря такой тактике ему удастся обойти нашу систему противовоздушной обороны, прежде всего, средства, которые мы получили от Запада. Оккупанты понимали, что часть их средств может быть уничтожена, но часть все же попадет по конкретным целям в Украине. Но на 80% это им не удалось, а по Киеву – на 100%. Фактически все возможности противника были нейтрализованы, хотя, конечно, из-за падения обломков были жертвы.

Напомним, что из-за массированной атаки на Украину 29 декабря в Киеве 1 января объявили Днем траура. Защитникам неба удалось сбить часть воздушных целей, и они не долетели до места назначения. Корреспондент "Телеграфа" показал, как столица приходила в сознание после обстрела.

Но через несколько дней Россия вновь запустила ракеты и ударные дроны по городам и селам Украины. Враг нанес новый удар 2 января. Удару подвергся промышленным предприятиям Киева, а также жилой дом. Кроме того, 2 января враг снова обстрелял Харьков, в городе вспыхнули пожары, многие пострадали. А на следующий день, 3 января, во время очередной атаки одна из ракет попала в здание учебного учреждения.

Ранее Телеграф писал, что регулярными массированными атаками на Украину РФ не только пытается уничтожить ПВО. Враг хочет, чтобы Силы обороны потратили запас ракет для ЗРК Patriot и ослабили защиту неба.