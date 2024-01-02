В Киеве спасли домашних животных из разрушенного дома: трогательное видео и фото

На это видео и фото невозможно смотреть без эмоций

В многоэтажке в Соломенском районе, которая была разрушена в результате массированного обстрела, спасатели находят также пострадавших домашних животных. Кадры воссоединения их со своими хозяевами уже тронули сеть.

Соответствующее видео, на котором женщине вернули ее попугаев, спасенных из дома, было опубликовано в Telegram-канале "Радіо Свобода". Пользователи сети отреагировали на этот милый, но очень грустный ролик.

В комментариях в частности отмечают, что спасатели — настоящие герои.

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали на своей странице в Instagram сери фотографий, сделанных после обстрела столицы. На кадрах запечатлены трогательные моменты с животными. На них сотрудник полиции держат на руках укутанного в полотенце испуганного кота, а следующая фотография уже с питомцем на руках у его хозяйки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в результате обстрела в Киеве подверглась контузии львица Юна. Из-за этого животное утратило координацию. Сейчас питомец уже проходит необходимое лечение.