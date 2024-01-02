По Киеву били ракетами Х-101: их сделали в конце 2023 года, но есть нюанс (фото)

Россияне пытаются скрыть возможное происхождение комплектующих, которые используются для производства крылатых ракет

Во время ракетной атаки по Украине утром 2 января российские оккупанты применили ракету Х-101, изготовленную уже в четвертом квартале 2023 года. Однако это вовсе не означает, что ракетный арсенал в РФ иссякает.

Об этом пишет Defense Express, ссылаясь на собственные источники. Издание также показало фотографии обломков ракеты.

"Этот факт демонстрирует, что столь продолжительная пауза в массированных ракетных ударах по нашей стране действительно была связана именно с тем, что рашисты хотели накопить соответствующий запас воздушных средств нападения, необходимый для масштабной кампании ударов. Но если дальше разбираться в этой истории, то начинают следовать еще более показательные детали", — говорится в материале.

Обычно на время изготовления ракет КР указывает десятизначный серийный номер. Эта маркировка также позволяет узнать происхождение комплектующих в КР. Поэтому, к примеру, в январе 2023 года оккупанты использовали довольно необычный способ маскировки на Х-101 — стирали серийные номера болгаркой. А теперь они придумали еще более хитрый способ — они наносят такие номера, которые сложно дешифровать. Например, если взглянуть на фото сбитого российского Х-101 выше, то можно увидеть, что первые 6 цифр его серийного номера – это сплошная "абракадабра".

"315" – так начинаются серийные номера для ракет, изготовленных ориентировочно в 2023 году, а "263" – так начинались серийные номера Х-101, изготовленных вообще после 2020 года. Как ни странно, указание на 4 квартал 2023 года как время изготовления сбитой Х-101, "зашито" вообще в цифре 9 (другими словами, от седьмой цифры в серийном номере надо отнять "5", и так получится номер квартала, в котором изготовлена ракета)", — пишет Defense Express.

Фото: Defense Express

Такие уловки россияне, вероятно, используют, чтобы скрыть возможное происхождение комплектующих, которые используются для производства крылатых ракет для ударов по Украине

При этом важно учесть, что использование сегодня оккупантами ракеты, изготовленной в конце 2023 года, далеко не означает, что ракетный арсенал врага иссякает. Однако это может демонстрировать, что темп текущего производства – это один из параметров, который будет влиять на интервалы между возможными последующими ударами.

Фото: Defense Express

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил детали утренней атаки. По его словам, враг задействовал 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов. Среди них были Х-47М2 "Кинжал", Х-101/Х-555/Х-55 и "Калибры".