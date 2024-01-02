По Києву били ракетами Х-101: їх зробили наприкінці 2023 року, але є нюанс (фото)

Росіяни намагаються приховати можливе походження комплектуючих, що використовуються для виробництва крилатих ракет

Під час ракетної атаки по Україні вранці 2 січня російські окупанти застосували ракету Х-101, виготовлену вже четвертому кварталі 2023 року. Однак це зовсім не означає, що ракетний арсенал у Росії вичерпується.

Про це пише Defense Express, посилаючись на власні джерела. Видання також показало фотографії уламків ракети.

"Цей факт демонструє, що така тривала пауза в масованих ракетних ударах по нашій країні справді була пов’язана саме з тим, що рашисти хотіли накопичити відповідний запас повітряних засобів нападу, необхідний для масштабної кампанії ударів. Але якщо далі розбиратися в цій історії, то починають слідувати ще більш показові деталі", — йдеться у матеріалі.

Зазвичай на час виготовлення ракет КР вказує десятизначний серійний номер. Це маркування також дозволяє дізнатися про походження комплектуючих в КР. Тому, наприклад, у січні 2023 року окупанти використали досить незвичайний спосіб маскування на Х-101 — прали серійні номери болгаркою. А тепер вони вигадали ще хитріший спосіб — вони наносять такі номери, які складно дешифрувати. Наприклад, якщо глянути на фото збитого російського Х-101 вище, то можна побачити, що перші 6 цифр його серійного номера – це суцільна "абракадабра".

"315" – так починаються серійні номери для ракет, виготовлених орієнтовно у 2023 році, а "263" – так починалися серійні номери Х-101, виготовлені взагалі після 2020 року. Як не дивно, вказівка на 4 квартал 2023 року як час виготовлення збитої Х-101 "зашито" взагалі в цифрі 9 (іншими словами, від сьомої цифри в серійному номері треба відібрати "5", і так вийде номер кварталу, в якому виготовлена ракета)", — пише Defense Express.

Фото: Defense Express

Такі хитрощі росіяни, ймовірно, використовують, щоб приховати можливе походження комплектуючих, які використовуються для виробництва крилатих ракет для ударів по Україні.

При цьому важливо врахувати, що використання сьогодні окупантами ракети, виготовленої наприкінці 2023 року, не означає, що ракетний арсенал ворога вичерпується. Однак це може демонструвати, що темп поточного виробництва – це один із параметрів, який впливатиме на інтервали між можливими наступними ударами.

Фото: Defense Express

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив деталі ранкової атаки. За його словами, ворог задіяв 99 засобів повітряного нападу ракет різних типів. Серед них були Х-47М2 "Кинджал", Х-101/Х-555/Х-55 та "Калібри".