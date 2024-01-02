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Новый удар по Киеву: все могло быть хуже, примени оккупанты несбиваемые ПРО ракеты

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Ракетный удар
Ракетный удар. Фото Открытые источники

ПВО не смогла сбить ни одной ракеты двух типов, но их по Киеву и не запускали

Ракетный удар, которому подвергся Киев утром 2 января, стал вторым самым массовым за время российской агрессии против Украины — по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в ходе атаки были применены 99 ракет. Но при этом все могло быть еще хуже, если бы в атаке приняли участие ракеты трех типов, которые Воздушные силы Украины пока сбивать не могут.

Х-22/32 и "Оникс" — почему не можем сбить

По данным мониторинговых каналов, из российских ракет для Воздушных сил пока недоступны Х-22/32 и Р-800 "Оникс" — из 115 выпущенных по Украине ракет не было сбито ни одной. По Киеву же 2 января использовали "Калибры", "Кинжалы", "Искандеры", С-300/400, Х-101/55/555, которые ПВО Украины давно научились сбивать.

Украина не смогла сбить ни одной ракеты всего 2 типов
Какие и сколько ракет сбила или не сбила Украина

Основное отличие Х-22/32 и Р-800 "Оникс" от других видов российских ракет – в их скорости, которая превышает скорость звука от 2,6 раза — для "Ониксов", до 4,6 раза — для Х-32. Такая высокая скорость, хотя и не дотягивающая до гиперзвуковой (превышение в 5 раз), объясняется главным назначением таких ракет – удар по кораблям противника.

Ракеты Х-22 ПВО Украины пока не сбивало
Ракета Х-22

Как объяснял "Телеграфу" военный эксперт и историк Андрей Харук, ракета Х-22 изначально создавалась для атаки авианосных соединений США в 1960-х годах и потому имела высокую скорость, чтобы "догнать" быстроходные корабли. В то же время, особой меткостью Х-22 никогда не обладала, что неудивительно для технологий 60-летней давности, поэтому в случае войны ее планировали снаряжать ядерной боеголовкой, что компенсировало неточность.

Круг вероятного отклонения от цели для Х-22 может составлять до 300 метров, что делает ее бесполезной для высокоточных ударов, но отличным средством террора – высокая скорость не дает ПВО сбить ее, а неточность позволяет обстреливать города с их плотной застройкой.

Ракета Х-32 является глубокой модернизацией Х-22, работы над которой вели с перерывами более 20 лет, с конца 1980-х, но на вооружение она была принята лишь в 2016-м. Отличительной чертой данной ракеты является еще бо́льшая скорость – до 5400 км/ч, что вместе с новой электроникой делает ее перехват еще более сложным, чем ее "родительницы" Х-22.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину оккупанты использовали 84 ракеты типа Х-22 и Х-32, из которых ни одна не была сбита.

Ракета "Оникс" является продолжением развития концепции Х-22 и тоже создавалась как противокорабельная, что означает высокую скорость, хотя и не такую большую, как у Х-32 – 3180 км/ч против 5400 км/ч. Она моложе Х-22, ведь работу над ней начали в конце 1970-х, то есть на 10 лет позже. В целом из 31 "Оникса" ПВО Украины не сбила ни одной ракеты, что объясняется умелым ее применением, к примеру атаками по Одессе и Николаеву.

Ониксы в Украине также пока не сбивали
Ракета Оникс

Patriot на всех не хватает

Несмотря на высокую скорость полета Х-22/32 и "Ониксов", Воздушные силы Украины имеют средство для уничтожения ракет подобного типа – американский ЗРК Patriot. Его ракеты, по разным данным, имеют скорость от 1600 до 1800 метров в секунду, то есть могут "достать" сверхзвуковые снаряды россиян.

Но существует серьезная проблема – комплексов Patriot у Украины слишком мало – не более 4 единиц, и бо́льшая их часть находится как раз под столицей. Лишь в начале декабря один из них был переброшен под Одессу. Последнее дает основания полагать, что уничтожение трех российских Су-34 22 декабря – дело рук именно американского ЗРК.

С другой стороны, наличие под Киевом защитного кулака из ЗРК Patriot усиливает ПВО именно столицы и не дает оккупантам запускать Х-22/32 и "Ониксы" по этому городу, а в других "Пэтриотов" просто нет. В результате Украина так и не смогла сбить ни одной довольно старой российской противокорабельной ракеты.

Однако рано или поздно такое случится, ведь до российского вторжения "Кинжалы" также считались несбиваемыми, но уже к лету их было уничтожено 6, к 1 января – 15, а в ходе отражения атаки 2 января – еще 10.

Тем временем столица приходит в себя после массированной атаки российских террористов.

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#Киев #Оружие #Ракеты #Военная техника #Ракетный удар #Оникс