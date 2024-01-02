В Киеве из-за обстрела возникли проблемы со светом, водой и Интернетом: почему и каковы прогнозы

Дальнейшие действия властей и энергетиков будут зависеть от ситуации

Из-за очередной массированной российской ракетной атаки 2 января в Киеве возникли проблемы со светом, водой и Интернетом. Будут ли в столице плановые отключения света после обстрелов, рассказал заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимира Бондаренко.

Подробности чиновник озвучил в эфире телеканала Киев 24.Он успокоил киевлян, рассказав, что пока энергетики не прогнозируют введение ограничений.

"Пока по информации энергетиков не предполагается (плановых отключений света — ред.). Вместе с тем будем наблюдать за ситуацией. Виталий Кличко утром был также на местах попадания или падения обломков. Проведено совещание. Пока энергетики не прогнозируют, что будут введены какие-то ограничение", — рассказал Бондаренко.

В то же время он отметил, что дальнейшие действия властей и энергетиков будут зависеть от ситуации.

В свою очередь представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в телемарафоне подтвердил, что в некоторых районах могли выключать свет и воду. При этом он заверил, что произошло это не из-за попадания российских ракет в энергообъекты. Это превентивные отключения. Как результат, могли быть перебои.

Относительно информации о перебоях с мобильной связью Шаманов сказал, что не слышал такой информации. Однако отметил, что из-за проблем с энергоснабжением могли возникнуть проблемы.

Напомним, ранее Netblocks сообщил о "значительных перебоях" в интернет-соединении, назвав это самым серьезным сбоем за последние месяцы. Сервис представил инфографику, указывающую на падение доступности интернета до 80% от нормального уровня.

Отмечалось, что перебои возникли после повреждения в результате ракетных обстрелов электросетей в Киеве и окрестностях. Это привело к тому, что более 250 000 потребителей остались без электроэнергии.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную российскую ракетную атаку по Украине, произошедшую 2 января. Глава государства сообщил, что известно о 92 раненых.