У Києві через обстріл виникли проблеми зі світлом, водою та Інтернетом: чому і які прогнози

Подальші дії влади та енергетиків залежатимуть від ситуації

Через чергову масовану російську ракетну атаку 2 січня в Києві виникли проблеми зі світлом, водою та Інтернетом. Чи будуть у столиці планові відключення світла після обстрілів, розповів заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко.

Подробиці чиновник озвучив в ефірі телеканалу Київ 24. Він заспокоїв киян, розповівши, що поки що енергетики не прогнозують запровадження обмежень.

"Поки що за інформацією енергетиків не передбачається (планових відключень світла — ред.). Водночас спостерігатимемо за ситуацією. Віталій Кличко вранці був також на місцях попадання або падіння уламків. Проведено нараду. Поки що енергетики не прогнозують, що будуть введені якісь обмеження", — розповів Бондаренко.

Водночас він зазначив, що подальші дії влади та енергетиків залежатимуть від ситуації.

У свою чергу представник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов у телемарафоні підтвердив, що у деяких районах могли вимикати світло та воду. При цьому він запевнив, що це сталося не через попадання російських ракет до енергооб’єктів. Це є превентивні відключення. Як наслідок, могли бути перебої.

Щодо інформації про перебої з мобільним зв’язком, Шаманов сказав, що не чув такої інформації. Проте зазначив, що через проблеми з енергопостачанням могли виникнути проблеми.

Нагадаємо, раніше Netblocks повідомив про "значні перебої" в інтернет-з’єднанні, назвавши це найсерйознішим збоєм за останні місяці. Сервіс представив інфографіку, що вказує на падіння доступності інтернету до 80% нормального рівня.

Зазначалося, що перебої виникли після пошкодження внаслідок ракетного обстрілу електромереж у Києві та околицях. Це призвело до того, що понад 250 000 споживачів залишилися без електроенергії.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову російську ракетну атаку по Україні, яка сталася 2 січня. Глава держави повідомив, що відомо про 92 поранених.