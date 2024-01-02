У Києві врятували домашніх тварин із зруйнованого будинку: зворушливе відео та фото

На це відео та фото неможливо дивитися без емоцій

У багатоповерхівці в Солом’янському районі, яка була зруйнована внаслідок масованого обстрілу, рятувальники знаходять також постраждалих домашніх тварин. Кадри возз’єднання їх зі своїми господарями вже зворушили мережу.

Відповідне відео, на якому жінці повернули її папуг, врятованих із дому, було опубліковано у Telegram-каналі "Радіо Свобода". Користувачі мережі відреагували на милий, але дуже сумний ролик.

У коментарях, зокрема, зазначають, що рятувальники — справжні герої.

Українські фотографи Костянтин та Влада Ліберови опублікували на своїй сторінці в Instagram серії фотографій, зроблених після обстрілу столиці. На кадрах знято зворушливі моменти з тваринами. На них співробітник поліції тримають на руках укутаного в рушник переляканого кота, а наступна фотографія вже з вихованцем на руках у його господині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в результаті обстрілу в Києві зазнала контузії левиця Юна. Через це тварина втратила координацію. Наразі вихованець вже проходить необхідне лікування.