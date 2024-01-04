Українцям пояснили, в чому відмінність останніх масованих атак РФ

Ворог розраховував на те, що завдяки такій тактиці йому вдасться обійти українську систему протиповітряної оборони

Російська армія змінила тактику під час останніх масованих обстрілів України. Особливість цих атак полягала в тому, що "шахеди" і ракети змінювали траєкторію, висоту, точки завдавання і послідовність ударів.

Про це повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж. Подробиці він озвучив в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA.

"Особливість цих атак не тільки в тому, що першими запускалися "Шахеди", а й у тому, що і "Шахеди", і ракети змінювали траєкторію, висоту, точки завдавання і послідовність ударів. Наприклад, застосовували балістичні ракети, випущені з літаків, потім за допомогою МІГ-31 атакували "Кинджалами", далі атакували з моря з підводного човна-ракетоносія. Тобто було застосовано різні комбінації", — пояснив він.

Маломуж розказав, що ракетоносії рухалися з Каспію, Мурманська, удари "Шахедами" завдавалися з Криму. Удари по прилеглих до лінії фронту містах, що розташовані на відстані до 100 кілометрів, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, завдавалися за допомогою комплексів С-300, С-400 або далекобійних артилерійських систем. Були удари балістики різних типів, включно з "Калібрами". І, звичайно, були удари "Кинджалами" – такої кількості ніколи не було.

Генерал пояснив, що ворог розраховував на те, що завдяки такій тактиці йому вдасться обійти нашу систему протиповітряної оборони, насамперед засоби, які ми отримали від Заходу. Оккупанти розуміли, що частина їх засобів може бути знищена, але частина все ж таки влучить по конкретних цілях в Україні. Але на 80% це їм не вдалося, а по Києву – на всі 100%. Фактично всі можливості противника були нейтралізовані, хоч, звичайно, через падіння уламків були жертви.

Нагадаємо, що через масовану атаку на Україну 29 грудня у Києві 1 січня оголосили Днем жалоби. Захисникам неба вдалося збити частину повітряних цілей і вони не долетіли до місця призначення. Кореспондент "Телеграфа" показав, як столиця приходила до тями після обстрілу.

Але через кулька днів Росія знов запустила ракети та ударні дрони по містам та селам України. Ворог завдав нового удару 2 січня. Удар зазнало промислових підприємств Київа, а також житловий будинок. Також 2 січня ворог знову обстріляв Харків, у місті спалахнули пожежі, багато постраждалих. А наступного дня, 3 січня, під час чергової атаки одна з ракет потрапила до будівлі навчального закладу.

Раніше "Телеграф" писав, що регулярними масованими атаками на Україну РФ не лише намагається знищити ППО. Ворог хоче, щоб Сили оборони витратили запас ракет для ЗРК Patriot та послабили захист неба.