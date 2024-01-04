Эксперты рассказали, какие ракеты российские террористы могут получить от Северной Кореи

Подавляющее большинство ракет КНДР – это копии советских и российских образцов

Российский террористический режим мог получить от Северной Кореи несколько типов разнообразных баллистических ракет, которые производят подданные северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Некоторые из этих ракет россияне уже использовали по Украине.

Об этом пишет издание Defence Express. Журналисты напоминают, что о возможной передаче ракет россиянам было известно осенью 2023 года.

Тогда американская разведка и ряд западных СМИ предположили, что вместе с артиллерийскими снарядами КНДР может передать своим союзникам-террористам баллистические ракеты. Западные СМИ оценивают количество переданных ракет в по меньшей мере "несколько десятков".

Какие ракетные комплексы Россия могла получить от КНДР:

РСЗО KN-25 с дальностью до 380 км. Это дальнобойная РСЗО, ракеты которой могут достигать большой высоты, что фактически превращает ее в тактический ракетный комплекс.

KN-02 Toksa – копия советской ОТРК "Точка-У". Неизвестно, совместимы ли с комплексом оригинальные ракеты к "Точке" (и наоборот).

Ракета KN-23, являющаяся лицензионной копией российского "Искандера". Летает на 690 км; именно такими ракетами террористы уже били по Харькову и Запорожью.

Hwasong-5 – копия советской ракеты Р-17. Летает на 300 км, несет 985 кг взрывчатки (почти Х-22).

Hwasong-6 – летает на 600 км, но взрывчатки несет меньше, до 770 кг.

KN-18 – еще одна попытка КНДР скопировать ракету Р-17. Имеет схожие с Hwasong-5 ТТХ, но летает только на 450 км.

KN-24 – попытка КНДР скопировать американскую ракету ATACMS. Летает на 410 км.

Напомним, что чиновники США озабочены активными переговорами России по приобретению у Ирана баллистических ракет малой дальности. Их могут поставить стране-агрессору уже весной этого года.

В то же время The Wall Street Journal сообщает, что КНДР приступила к передаче баллистических ракет России. Речь идет о ракетах малой дальности.