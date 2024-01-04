Оккупанты впервые применили новейшее оружие: о чем это говорит?

Россияне начали использовать новейшие ракеты

Пока украинские спецслужбы уничтожают российскую авиацию на аэродромах, оккупанты начали применять очередное "новейшее" оружие. Впрочем, новое оно только на словах и говорит об одной важной детали.

Это заметил в своем Telegram-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, речь идет о первом подтвержденном применении зенитной управляемой ракеты 9М333 для переносного зенитно-ракетного комплекса ПЗРК "Стрела-10М", которое произошло в районе Авдеевки.

ЗУР 9М333 под Авдеевкой

Любопытно, что сам ПЗРК "Стрела-10М" был принят на вооружение Советской армии еще в 1976-м году, а ЗУР 9М333 была спроектирована в 1980-е годы как замена морально устаревших к тому моменту 9М37.

ЗУР 9М333 имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, а также автопилот, что позволяет позиционировать её российским пиарщикам как ракету, действующую по принципу "выстрелил-забыл". Она оснащена двигателем повышенной эффективности, а её боевая часть была увеличена с 3 кг (ЗУР 9М37) до 5 кг, из которых 2,6 кг являет собой взрывчатое вещество.

ЗУР 9М333 не взорвалась

Словом, ракету сложно назвать чем-то выдающимся, однако ее натурные испытания были завершены на Донгузском полигоне в Оренбургской области в 2020 году, а с 2021-го эти ракеты стали запускать в мелкосерийное производство, пишет эксперт. Любопытно, что производитель ракеты – концерн "Калашников", отчитался, что в октябре досрочно выполнил два госзаказа на ее производство.

"Самое интересное – имея готовую разработку, "рассеяне" смогли реализовать в работающем железе только по состоянию на 2020-й. На сегодняшний день не было верифицированных фактов применения окукпантами как ЗРК "Стрела-10М", так и ракет 9М333, что в свою очередь говорит о вынужденной отправке данных систем и немногочисленных ракет в зону боевых действий в Украине, с учётом уничтожения компонентов данного эшелона, без малого, за два года. Не удивительно и то, что такие ракеты и ЗРК были отправлены именно на авдеевское направление, которое для российского командование сорвало своей обороной уже два дедлайна. Всё на "Авдос"! Скоро так и Т-14 "Армата" там увидим?", – пишет Александр Коваленко.

Пока же ВС РФ пытаются использовать "новое" оружие с технологиями 40-летней давности, ВСУ используют надежный и точный британский ЗРК ближнего действия Stormer, особенно эффективный против вертолетов и дронов.