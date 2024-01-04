Окупанти вперше застосували нову зброю: про що це говорить?

Росіяни почали використовувати нові ракети

Поки українські спецслужби знищують російську авіацію на аеродромах, окупанти почали застосовувати чергову "нову" зброю. Втім, нова вона лише на словах і говорить про одну важливу деталь.

Це зазначив у своєму Telegram-каналі військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, йдеться про перше підтверджене застосування зенітної керованої ракети 9М333 для переносного зенітно-ракетного комплексу ПЗРК "Стріла-10М", яке відбулося в районі Авдіївки.

ЗУР 9М333 під Авдіївкою

Цікаво, що сам ПЗРК "Стріла-10М" був прийнятий на озброєння Радянської армії ще в 1976 році, а ЗУР 9М333 була спроектована в 1980-і роки як заміна морально застарілих на той момент 9М37.

ЗУР 9М333 має три режими роботи головки самонаведення: фотоконтрастний, інфрачервоний та перешкодовий, а також автопілот, що дозволяє позиціонувати її російським піарникам як ракету, що діє за принципом "вистрілив-забув". Вона оснащена двигуном підвищеної ефективності, а її бойова частина була збільшена з 3 кг (ЗУР 9М37) до 5 кг, з яких 2,6 кг є вибуховою речовиною.

ЗУР 9М333 не вибухнула

Словом, ракету складно назвати чимось визначним, проте її натурні випробування були завершені на Донгузькому полігоні в Оренбурзькій області в 2020 році, а з 2021-го ці ракети почали запускати в дрібносерійне виробництво, пише експерт. Цікаво, що виробник ракети – концерн "Калашников", прозвітував, що у жовтні достроково виконав два держзамовлення на її виробництво.

"Найцікавіше – маючи готову розробку, "розсіяни" змогли реалізувати в працюючому залізі лише станом на 2020-й. На сьогоднішній день не було верифікованих фактів застосування окукпантами як ЗРК "Стріла-10М", так і ракет 9М333, що у свою чергу говорить про вимушене відправлення даних систем і нечисленних ракет в зону бойових дій в Україні, з урахуванням знищення компонентів даного ешелону, майже за два роки, не дивно й те, що такі ракети і ЗРК були відправлені саме на авдіївський напрямок, який для російського командування зірвало своєю обороною вже два дедлайни. Все на "Авдос"! Незабаром так і Т-14 "Армата" там побачимо?", — пише Олександр Коваленко.

Поки ж ЗС РФ намагаються використати "нову" зброю з технологіями 40-річної давності, ЗСУ використовують надійний і точний британський ЗРК ближньої дії Stormer, особливо ефективний проти гелікоптерів та дронів.