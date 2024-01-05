США созывают Совбез ООН через северокорейские ракеты у РФ

США подтвердили использование российскими террористами ракет из КНДР во время терактов 30 декабря и 2 января

Совет Безопасности Организации Объединенных наций соберется на внеочередное заседание 10 января из-за передачи Северной Кореей баллистических ракет российскому террористическому режиму. Российские террористы используют эти ракеты в войне против Украины.

Об этом написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter (X). По его словам, инициировали новое заседание Соединенные Штаты после того, как информация о северокорейских ракетах подтвердилась.

"У США... есть новая информация об оружии, которую Россия получает от третьих стран в поддержку своей цели уничтожить Украину и покорить ее народ... США считают, что Россия использует дополнительные ракеты из КНДР, чтобы уничтожить больше гражданской инфраструктуры Украины и убить украинских мирных жителей", – написал Кислица.

Кислица также подтвердил, что США будут говорить об использовании ракет из КНДР российскими террористами во время ракетных терактов против Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года. По меньшей мере, несколько ракет были направлены россиянами против гражданской инфраструктуры Украины.

Напомним, что чиновники США озабочены активными переговорами России по приобретению у Ирана баллистических ракет малой дальности. Их могут поставить стране-агрессору уже весной этого года.

В то же время The Wall Street Journal сообщает, что КНДР приступила к передаче баллистических ракет России. Речь идет о ракетах малой дальности.