КНДР може продати Росії нові типи ракет: чим вони особливі

Нещодавній візит Кім Чен Ина на завод з виробництва боєприпасів може бути пов’язаний з постачанням зброї до РФ

Північна Корея може продати Росії балістичні ракети нового типу. Це стане доповненням до передбачуваних поставок балістичних ракет малої дальності.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік. Свою думку з цього приводу він озвучив виданню Yonhap.

"Північна Корея вперше провела випробувальний запуск балістичної ракети ближнього радіусу дії у квітні 2022 року. Це новий тип зброї з розрахунковою дальністю польоту 100-180 кілометрів", — сказав Шин.

Він також зазначив, що нещодавній візит Кім Чен Ина на завод з виробництва боєприпасів може бути пов’язаний із постачанням зброї до Росії. Так, Пхеньян заявив, що розгорне ці ракети на передовій.

За оцінками Шина, станом на кінець грудня 2023 року КНДР надала РФ близько 5 000 контейнерів із озброєнням, які можуть вмістити близько 2,3 млн снарядів калібру 152-мм або близько 400 000 артилерійських снарядів калібру 122-мм.

Нещодавно у Вашингтоні заявили, що на новорічні свята РФ вдарила по Україні балістичними ракетами від КНДР.

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук наголосив, що КНДР, надавши Кремлю ракети, використовує Україну як випробувальний полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд. У Путіна цю заяву коментувати відмовилися.

Раніше "Телеграф" писав, що США готують покарання для Ірану та Північної Кореї, яке буде спрямоване на осіб, які допомагають російським терористам отримувати зброю, зокрема, балістичні ракети з цих двох країн. На жаль, це вкотре будуть лише санкції, а не щось потужніше та вагоміше.