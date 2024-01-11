КНДР может продать России новые типы ракет: чем они особенны

Недавний визит Ким Чен Ына на завод по производству боеприпасов может быть связан с поставками оружия в Россию

Северная Корея может продать России баллистические ракеты нового типа. Это станет дополнением к предполагаемым поставкам баллистических ракет малой дальности.

Об том заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик. Свое мнение по этому поводу он озвучил изданию Yonhap.

"Северная Корея впервые провела испытательный запуск баллистической ракеты ближнего радиуса действия в апреле 2022 года. Это новый тип оружия с расчетной дальностью полета 100–180 километров", — сказал Шин.

Он также отметил, что недавний визит Ким Чен Ына на завод по производству боеприпасов может быть связан с поставками оружия в Россию. Так, Пхеньян заявил, что развернет эти ракеты на передовой.

По оценкам Шина, по состоянию на конец декабря 2023 года, КНДР предоставила РФ около 5 000 контейнеров с вооружением, которые могут вместить около 2,3 млн снарядов калибра 152-мм или около 400 000 артиллерийских снарядов калибра 122-мм.

Недавно в Вашингтоне заявили, что на новогодние праздники РФ ударила по Украине баллистическими ракетами от КНДР.

Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук подчеркнул, что КНДР, предоставив Кремлю ракеты, использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд. У Путина данное заявление комментировать отказались.

Ранее "Телеграф" писал, что США готовят наказание для Ирана и Северной Кореи, которое будет направлено на лиц, помогающих российским террористам получать оружие, в частности баллистические ракеты из этих двух стран. К сожалению, это в очередной раз будут только санкции, а не что-то более мощное и весомое.