Елка на фоне обломков и мерзкое послание от врага. Как выглядит Киев после массированной атаки (репортаж)

Погибли четверо жителей столицы

В ночь на пятницу, 9 января, Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, Основным направлением удара стала Киевщина. В Киеве есть погибшие, среди которых медик, и пострадавшие.

Что нужно знать:

В ночь на 9 января РФ применила против Украины 36 ракет и 242 БпЛА разных типов, — ПС

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 244 воздушных целей врага

В Киеве среди погибших — медик, приехавший спасать людей после удара РФ

В Генеральной прокуратуре сообщили, что от атаки на Киев погибли четыре человека, еще 25 пострадали. Последствия обстрела зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском районах.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия очередного вражеского обстрела Киева. По данным прокуратуры, в столице повреждены 19 многоэтажных домов, здание одного из посольств, выбиты окна в детском саду, повреждено трамвайное депо, недостроенная многоэтажка, автомобили, супермаркет, заправочная станция.

Новогодняя елка, вокруг — обломки

Один из поврежденных домов

Поврежденная многоэтажка

Горели авто

Книга на месте одного из прилетов

Поврежденные машины

Еще один пострадавший дом

Авто на месте удара

Повреждена крыша

Последствия обстрела

Очень красноречивое фото — шапка спасателя

На одном из фото – обломки российского дрона. На крыле россияне написали мерзкое послание.

Надпись на крыле дрона, которым РФ атаковала Киев 9 января

Среди погибших три жителя жилого комплекса в Днепровском районе. Также погиб 58-летний работник экстренной медицинской помощи, который приехал оказывать помощь людям в Дарницком районе. Среди раненых медицинские работники, спасатели и полицейские.

В РФ цинично заявили, что атака на Украину 9 января — "месть"

Минобороны России заявило, что массированный обстрел Украины в ночь на 9 января, в том числе и "Орешником", РФ совершила якобы в ответ на вымышленную атаку Украины на резиденцию главы России Владимира Путина. Эта атака – российский фейк.

Как сообщал "Телеграф", также в ночь на 9 января россияне ударили баллистической ракетой "Орешник" по Львову.