Елка на фоне обломков и мерзкое послание от врага. Как выглядит Киев после массированной атаки (репортаж)

Елена Руденко ,
Последствия удара Новость обновлена 09 января 2026, 10:33
Последствия удара

Погибли четверо жителей столицы

В ночь на пятницу, 9 января, Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, Основным направлением удара стала Киевщина. В Киеве есть погибшие, среди которых медик, и пострадавшие.

Что нужно знать:

  • В ночь на 9 января РФ применила против Украины 36 ракет и 242 БпЛА разных типов, — ПС
  • Противовоздушной обороной сбито/подавлено 244 воздушных целей врага
  • В Киеве среди погибших — медик, приехавший спасать людей после удара РФ

В Генеральной прокуратуре сообщили, что от атаки на Киев погибли четыре человека, еще 25 пострадали. Последствия обстрела зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском районах.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия очередного вражеского обстрела Киева. По данным прокуратуры, в столице повреждены 19 многоэтажных домов, здание одного из посольств, выбиты окна в детском саду, повреждено трамвайное депо, недостроенная многоэтажка, автомобили, супермаркет, заправочная станция.

Россия атаковала Киев 9 января 2026 года, последствия
Новогодняя елка, вокруг — обломки
Последствия удара РФ по Киеву 9.01.2026
Один из поврежденных домов
Россия атаковала Киев 9 января 2026 года, последствия
Поврежденная многоэтажка
Последствия удара РФ по Киеву 9.01.2026
Горели авто
Книга на месте удара РФ по Киеву
Книга на месте одного из прилетов
Россия атаковала Киев 9 января 2026 года, последствия
Поврежденные машины
Последствия удара РФ по Киеву 9.01.2026
Еще один пострадавший дом
Поврежденный автомобиль в ходе удара РФ по Киеву
Авто на месте удара
Россия атаковала Киев 9 января 2026 года, последствия
Повреждена крыша
Последствия удара РФ по Киеву 9.01.2026
Последствия обстрела
Россия атаковала Киев 9 января 2026 года, последствия
Очень красноречивое фото — шапка спасателя

На одном из фото – обломки российского дрона. На крыле россияне написали мерзкое послание.

Обломки российского дрона, которым РФ атаковала Киев 9 января
Надпись на крыле дрона, которым РФ атаковала Киев 9 января
Надпись на крыле дрона, которым РФ атаковала Киев 9 января

Среди погибших три жителя жилого комплекса в Днепровском районе. Также погиб 58-летний работник экстренной медицинской помощи, который приехал оказывать помощь людям в Дарницком районе. Среди раненых медицинские работники, спасатели и полицейские.

В РФ цинично заявили, что атака на Украину 9 января — "месть"

Минобороны России заявило, что массированный обстрел Украины в ночь на 9 января, в том числе и "Орешником", РФ совершила якобы в ответ на вымышленную атаку Украины на резиденцию главы России Владимира Путина. Эта атака – российский фейк.

Как сообщал "Телеграф", также в ночь на 9 января россияне ударили баллистической ракетой "Орешник" по Львову.

