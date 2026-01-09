Елка на фоне обломков и мерзкое послание от врага. Как выглядит Киев после массированной атаки (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 591
Погибли четверо жителей столицы
В ночь на пятницу, 9 января, Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, Основным направлением удара стала Киевщина. В Киеве есть погибшие, среди которых медик, и пострадавшие.
Что нужно знать:
- В ночь на 9 января РФ применила против Украины 36 ракет и 242 БпЛА разных типов, — ПС
- Противовоздушной обороной сбито/подавлено 244 воздушных целей врага
- В Киеве среди погибших — медик, приехавший спасать людей после удара РФ
В Генеральной прокуратуре сообщили, что от атаки на Киев погибли четыре человека, еще 25 пострадали. Последствия обстрела зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском районах.
Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия очередного вражеского обстрела Киева. По данным прокуратуры, в столице повреждены 19 многоэтажных домов, здание одного из посольств, выбиты окна в детском саду, повреждено трамвайное депо, недостроенная многоэтажка, автомобили, супермаркет, заправочная станция.
На одном из фото – обломки российского дрона. На крыле россияне написали мерзкое послание.
Среди погибших три жителя жилого комплекса в Днепровском районе. Также погиб 58-летний работник экстренной медицинской помощи, который приехал оказывать помощь людям в Дарницком районе. Среди раненых медицинские работники, спасатели и полицейские.
В РФ цинично заявили, что атака на Украину 9 января — "месть"
Минобороны России заявило, что массированный обстрел Украины в ночь на 9 января, в том числе и "Орешником", РФ совершила якобы в ответ на вымышленную атаку Украины на резиденцию главы России Владимира Путина. Эта атака – российский фейк.
Как сообщал "Телеграф", также в ночь на 9 января россияне ударили баллистической ракетой "Орешник" по Львову.