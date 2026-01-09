Ялинка на тлі уламків та огидне послання від ворога. Як виглядає Київ після масованої атаки (репортаж)
Загинуло четверо жителів столиці
В ніч на п'ятницю, 9 січня, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, Основним напрямком удару стала Київщина. У Києві є загиблі, серед яких медик, та постраждалі.
Що треба знати:
- В ніч на 9 січня РФ застосувала проти України 36 ракет та 242 БпЛА різних типів, — ПС
- Протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі ворога
- У Києві серед загиблих — медик, що приїхав рятувати людей після удару РФ
У Генеральній прокуратурі повідомили, що від атаки на Київ загинуло четверо людей, ще 25 постраждали. Наслідки обстрілу зафіксовано у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах.
Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки чергового ворожого обстрілу Києва. За даними прокуратури, у столиці пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівлю одного з посольств, вибиті вікна у дитячому садочку, пошкоджено трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція.
На одному з фото — уламки російського дрона. На крилі росіяни написали мерзотне послання.
Серед загиблих троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі. Також загинув 58 річний працівник екстреної медичної допомоги, який приїхав надавати допомогу людям у Дарницькому районі. Серед поранених медичні працівники, рятувальники та працівник поліції.
У РФ цинічно заявили, що атака на Україну 9 січня — "помста"
Міноборони Росії заявило, що масований обстріл України в ніч на 9 січня, зокрема й "Орєшніком", РФ здійснила нібито у відповідь на вигадану атаку України на резиденцію глави Росії Володимира Путіна. Ця атака — російський фейк.
Як повідомляв "Телеграф", також в ніч на 9 січня росіяни вдарили балістичною ракетою "Орєшнік" по Львову.