Ялинка на тлі уламків та огидне послання від ворога. Як виглядає Київ після масованої атаки (репортаж)

Загинуло четверо жителів столиці

В ніч на п'ятницю, 9 січня, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, Основним напрямком удару стала Київщина. У Києві є загиблі, серед яких медик, та постраждалі.

Що треба знати:

В ніч на 9 січня РФ застосувала проти України 36 ракет та 242 БпЛА різних типів, — ПС

Протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі ворога

У Києві серед загиблих — медик, що приїхав рятувати людей після удару РФ

У Генеральній прокуратурі повідомили, що від атаки на Київ загинуло четверо людей, ще 25 постраждали. Наслідки обстрілу зафіксовано у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки чергового ворожого обстрілу Києва. За даними прокуратури, у столиці пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівлю одного з посольств, вибиті вікна у дитячому садочку, пошкоджено трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція.

Новорічна ялинка, навколо - уламки

Один з пошкоджених будинків

Пошкоджена багатоповерхівка

Горіли авто

Книга на місці одного з прильотів

Пошкоджені машини

Ще один постраждалий дім

Авто на місці удару

Пошкоджено дах

Наслідки обстрілу

Дуже промовисте фото - шапка рятувальника

На одному з фото — уламки російського дрона. На крилі росіяни написали мерзотне послання.

Уламки російського дрона, яким РФ атакувала Київ

Напис на крилі дрона, яким РФ атакувала Київ

Серед загиблих троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі. Також загинув 58 річний працівник екстреної медичної допомоги, який приїхав надавати допомогу людям у Дарницькому районі. Серед поранених медичні працівники, рятувальники та працівник поліції.

У РФ цинічно заявили, що атака на Україну 9 січня — "помста"

Міноборони Росії заявило, що масований обстріл України в ніч на 9 січня, зокрема й "Орєшніком", РФ здійснила нібито у відповідь на вигадану атаку України на резиденцію глави Росії Володимира Путіна. Ця атака — російський фейк.

Як повідомляв "Телеграф", також в ніч на 9 січня росіяни вдарили балістичною ракетою "Орєшнік" по Львову.