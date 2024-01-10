Зможуть з точністю бити по всій Україні: ЗМІ дізналися, які ракети Росія може отримати від Ірану

Балістичні ракети важче перехопити, тому українським військовим доведеться використовувати більше обмежених запасів ракет ППО Patriot

Іран відновив угоди щодо надання зброї Російській Федерації. Він може поставити Росії балістичні ракети класу "земля-земля" дальністю понад 300 км і навіть до 700 км.

"З достовірної інформації випливає, що Іран та Росія відновили угоду щодо зброї, і Росія розраховує отримати найближчим часом високоточні ракетні системи класу "земля-земля"", — повідомило Sky News інформоване джерело.

Іранський режим, побоюючись подальших санкцій та міжнародної ізоляції, раніше утримувався від передачі своїх величезних запасів високоточних ракет Росії. Однак, наголошується в матеріалі, Іран, ймовірно, переглядає свою позицію після закінчення в жовтні минулого року санкцій Ради Безпеки ООН, покликаних обмежити іранську програму балістичних ракет у рамках великої ядерної угоди 2015 року зі світовими державами. Натомість Іран, швидше за все, вимагатиме від Росії гроші та військові технології.

Українське джерело повідомило, що передача іранських ракет допоможе Росії повторити кампанію терору минулої зими. Тоді РФ била по енергетичній інфраструктурі України.

За словами Фабіана Хінца, наукового співробітника Міжнародного дослідницького інституту, такі системи можуть включати тактичні ракети меншої дальності. Йдеться про "Абабіл" або "Фатех", яка має велику дальність — від 300 до 700 км.

"У цьому випадку вони зможуть із точністю вражати цілі на всій території України", — сказав він.

Балістичні ракети важче перехопити, тому українським військовим доведеться використовувати більше обмежених запасів ракет ППО Patriot, наданих США. Хінд додав, що "Patriot не можуть захистити кожну точку України від атак балістичних ракет".

"Таким чином, росіяни можуть використати цю ситуацію, щоб викликати чималі руйнування, наприклад, коли справа стосується громадянської інфраструктури", — зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Інститут вивчення війни попереджав, що Росія планує закуповувати балістичні ракети у своїх іранських та північнокорейських поплічників, оскільки вони можуть бути ефективнішими для терору українських міст. Росіяни зазнають дефіциту балістичних ракет, боротися з якими українській ППО вкрай складно.